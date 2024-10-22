台女來香港XXXX台幣租酒店　網圖VS現實差超遠：我是住到監獄嗎？

香港地少人多，樓價租金高昂廣為人知，遊客來港一般願意花錢在住宿上通常也不會住得太差，但日前就有位台女豪洗數千元台幣來港租住酒店，與網上訂房圖片相差極遠，更自嘲「我是住到監獄嗎」，引來極多網民留言討論。



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近日有位台女在社交平台threads 發文，並配圖幾張酒店房，自嘲「Check in 開獎，香港一個晚上2000多塊（港幣$500左右）的房間長什麼樣子？我是住到監獄嗎？哈哈哈，跟訂房網差太多了啦這是詐騙！」照片中的「酒店」激似賓館，只有一張簡陋的短木桌、單人床和電視機，白牆上的裝修也有不少裂痕和污跡，而木桌上亦超簡陋擺放了座枱電話、紙巾和遙控器，看起來完全不付合香港整體酒店質素。

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而帖文隨即引來極多網民留言討論，不少港人都留言提醒台女應該是租住了賓館，並非酒店，「我記得酒店跟賓館牌照不一樣，但兩個的名字都可以叫酒店，有時候晚一點（大概六七點）迪士尼會突然有當天晚上的三千台幣空房，可以刷一下」、「因為我實在不相信香港酒店係咁嘅樣，所以喺牌照事務處查找一下，這家持有的，的確是賓館牌照，所以它不是酒店啦」、「這價錢....足夠在中環租住宜必思了」，也有不少網民為台女意外租住賓館感到惋惜，「這很像電影裏面，警察虐待疑犯用的暗房子」、「網上訂正常有評論吧，這太誇張，離島的渡假小屋都比這間好啊」、「太恐怖了，香港3星酒店，也是2千台左右，請一定要訂酒店！」

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而亦有部份網民認為台女預算只有港幣$500極低，來香港旅遊應該提高預算，「第一眼看以為是2000港幣，看留言才知是台幣（不到$500港幣）。坦白說，我也不能接受去旅行住進這種監獄風的地方（真不能稱為酒店）但hk$500不到的budget真的有點太低了吧，如果$800 budget估計會比較正常吧。」、「2000台幣的話，對不起是這種質素」、「台幣2000，才港幣500左右，真的就大致這樣，建議起碼要找2800台幣左右的等級」。

而台女面對極多網民留言後，便在留言置頂補充訂房網上的圖片，「然後我換算錯了，不是2500台幣是3500台幣」，更直指「然後那些說什麼2000多塊只能住很爛的，我挑便宜的，真的是給我shut up ，誰知道本人長這樣啊，我就住過2800很棒的！」，台女亦補充再詢問酒店櫃檯後，所有房間的牆壁都與實物照片一模一樣，就算換房間亦相差無幾，「就算我要換房間都長一樣，所以不是網路上長的這樣，沒有下次囉！」，也決定直接搬走，「要搬了，不想住這裡我訂了別間了！房費送他！」，亦表示雖然今次在香港租酒店的經歷強差人意，但仍然還會來香港旅遊。