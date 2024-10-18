殯儀館請海上撒灰助理　6大入職條件薪酬有咁多！網民激讚：筍工

殯儀行業即使出名人工高，但未必人人都夠膽量去應徵，日前東華三院就聘請海上撒灰助理，協助喪主進行海上撒灰，但人工卻未算吸引，更有網民表示「比想像中低人工」。



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日前就有殮房工作者在社交平台threads 轉載招聘廣告，表示東華三院萬國殯儀館正聘請海上撒灰助理，並貼上相關申請網頁在留言，求職者亦可將透過電郵傳送履歷表到東華三院萬國殯儀館，而求職表上的工作內容十分簡單，與在海上「打雜」無異，工作內容主要協助喪主進行海上撒灰，以及幫助灰包認領、物資搬運，同時船上的清潔、茶水管理和場地佈置都由助理負責，亦要安排家屬上落和人流控制，執行海上安全相關指引等。

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至於薪金待遇方面就$90一小時，工作時間由上午8點到下午1點，每天工作4-5小時，每星期只需工作一天，工作期就由即日至2025年的3月31日，但學歷要求低，只需中一程度，能讀寫中英文及少量普通話即可。

《破地獄》劇照

網民對此殯儀工作的反應較為兩極，有部份網民認為$90／ 1小時待遇不錯，相信會有不少人應聘，「呢份工好啱threads成日想搵pt（part-time）既媽媽」、「筍工」、「已申請 thanks」、「做死人相關嘅工其實幾高人工，只要唔怕鬼同respect」、「原來有呢份工」，亦有部份網民認為人工以殯儀業來說偏低，「骨灰經手都得90蚊」、「比想像中低人工」，而有網民在留言反駁補充，實際人工可能更高，「條數應該唔係咁計，可能見你醒醒目目啲家族會包個利是有啲油水撈下，何況又唔係抬屍，只不過係執吓個場搬下物資」。

雖然該招聘廣告中顯示刊登日期為16/10/2024，但今天記者再登入勞工處該職位連結時，已顯示「空缺已取消」，東華三院網頁亦未見有相關招聘，未知是已經極速請人還是取消招聘。