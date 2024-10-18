資深男星兒子車禍離世終年22歲 痛失親人20年「與愛兒重聚爆喊」
撰文：聯合新聞網
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南韓資深男星朴英奎，在長篇喜劇《順風婦產科》飾演「美月爸爸」，小氣又愛念的個性，帶給大家很多歡樂，戲外他則遭逢人生至痛，最愛的兒子在2004年遇上死亡車禍，生命永遠停在22歲，他無法接受打擊，暫停一切演藝事業，過了20年才慢慢走出傷痛。
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朴英奎難得在節目中分享自己的內心世界，他當年望子成龍，送兒子送去美國留學，父子分開前，兒子抱著他告白「爸爸，我愛你」，怎料卻是父子間的最後一句話，兒子在美和友人騎車，迎面撞上一台車，搶救無效，得年22歲。
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朴英奎痛失兒子20年，如果兒子還在已是41歲男子，他揭開傷疤說：「我曾多次想要尋死，只有在天上才能見到兒子。」他也曾一度借酒消愁，最後一部作品停在2004年的古裝劇「海神」，直到5年後才慢慢振作。製作單位則利用AI科技重擬兒子的41歲照片，他和「兒子」坐在一起，朴英奎一時難以克制情緒大哭：
「這就是我想像兒子的模樣，真的很棒，這是我收過最好的禮物。」
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