港女潮興日本剪頭髪！激讚3大優點　洗剪吹染焗1萬日圓：是享受

日元低水，不少港人一年去幾次日本旅行，除了Shopping 之外，近月更潮興去日本剪頭髪。最近有網民就講到自己近年只會在日本剪頭髮，大讚髮型師不但手勢和服務態度都比香港好，而且價錢更是十分實惠。《開罐》就為大家搜集了3間位於東京的髮型屋，大家不妨親自去體驗一下啊！



Instagram@__.lisa02、@cielo_ikebukuro

日前有港女在Threads上分享到，自從在疫情前體驗在日本理髮後，就再也沒有在香港剪過頭髮。綜合她的分享，在日本剪髪有三大優點，第一， 日本的髮型師準時，「約咗幾點就幾點」，亦不會出現洗濕頭髮就被放置、「等到天荒地老」的情況。第二， 技術也比香港髮型師好，「香港剪啲髮型師好似比賽緊剪得翹咁」，但日本髮型師5至10分鐘已經可以大致剪完，再加上最後修飾，從未出現髮尾翹起的情況。第三， 洗頭的時候更是享受，特別是最後頭部按摩的部份，甚至還有機會睡著，與香港的緊張體驗相差甚遠，「試過畀個花灑大力卜額頭、噴到成塊面濕晒、一開水超熱淥落個頭、求其洗完係基本」。又指即使不會日文也不會有太大問題，髮型師會主動以Google Translate與你溝通。

（Threads截圖）

她又分享到自己這次剪染護理只花了8,000日圓（約港幣412元）、不足個半小時就完成，引起網民熱論。當中有不少網民表示認同，講到在香港一次理髮基本都需要2個小時，若追求與日本髮型屋的服務態度及質素，相信最少也叫價$2,000以上。被網民問到介紹哪一間髮型屋時港女就表示自己也是隨便找，但去過的幾間態度、技術及價錢等方面都很高質，能感受到髮型師的用心。有網民就建議可以到Google Map搜尋「hair salon」，再找一些4至5星，並有大量英文留言讚好的髮型屋。《開罐》就為大家搜集了3間位於東京的髮型屋，大家不妨親自去體驗一下啊！

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【1】Cielo 池袋西口

Cielo針對改善頭髮毛躁的護理treatment價錢實惠， 亦選用溫和的染髮劑、保持頭髮亮澤健康。不論是男士燙髮還是女性的漸變色髮型等都做得非常自然好看。而且店舖位於池袋非常方便，若有同行人士等待期間也不怕會無所事事。

價錢：8,000日圓起/約$412港元起（洗剪染+護理treatment）

地址：東京都豊島區西池袋3-25-10 リバーストンビル2F

交通：池袋站西口（1b出口）步行１分

營業時間：10:00-19:00（年中無休）

預約網站：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000365298/

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【2】YOLO 上野

這家髮型屋主打剪多層次的Layer及Highlight等，讓頭髮看上去更豐盈同時也可以達到瘦臉效果。店內採用白色為基底的大理石風裝修，環境明亮、氣氛十分舒服。而且髮型屋離車站很近，離JR站只有約1分鐘距離。他們在JR小岩站附近亦有分店，澀谷的新店亦在準備中。

價錢： 7,700日圓起/約$397港元起（洗剪染）

地址：東京都台東區上野6-14-4 山城屋冨阪ビル403

交通：JR上野站中央出口步行1分鐘

營業時間：10:00-20:00（年中無休）

預約網站：https://beauty.hotpepper.jp/slnH000688100/

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【3】ASSORT TOKYO

這家髮型屋適合不會講日文，又擔心單憑Google Translate無法表達自己期望髮型的大家。ASSORT在全球5個地區都有分店，店員絕大部分都能講一定程度的英文。官網上亦列有每個人的英文程度。東京的這家分店十分受外國人歡迎，價錢亦可能因此稍貴一點。但勝在髮型師多、經驗多，可以駕馭多種男女髮型。

價錢： 7,000日圓起/約$361港元起（洗剪）

地址：東京都港區北青山2-10-28 リヘイビルB1

交通：外苑前站步行4分鐘、表參道或原宿（明治神宮前駅）步行10分鐘

營業時間：星期二至五: 12:00-20:00、星期六日及假期: 10:00‐18:00（逢星期一休息）

預約網站：ASSORT TOKYO官網、https://beauty.hotpepper.jp/slnH000220326/