Saizeriya薩莉亞網民自創4款創意組合menu　自製菠菜多利亞超正

日本連鎖餐廳Saizeriya薩莉亞多年來廣受各年齡層的客人愛戴，以實惠的價格提供多款意大利美食。有不少網民喜歡就喜歡組合餐牌上的各種食物，自製原創menu。最近日網macaroni就介紹了4款網民推薦的組合，一起來看看吧！



日本飲食情報網站macaroni最近分享文章，介紹了4款網民推薦的薩莉亞自創menu，將菜單上的兩款餐點組合成新菜式。當中除了主食之外，亦有兩款甜品。

日本網民推薦4款Saizeriya薩莉亞組合menu

【1】蒜油意粉+香草牛油焗田螺

據macaroni所指，這個配搭是眾多組合menu中最人氣的一款。蒜油意粉雖然蒜香濃郁非常惹味，但因為沒有其他材料在內，有不少人就會覺得太單調或者不划算而不點。網民就推薦加點田螺，將新鮮出爐熱辣辣的焗田螺混入蒜油意粉，濃郁的牛油與橄欖油的醇厚味道混合，瞬間令意粉昇華、吃不停口。

【2】肉醬多利亞+意式菠菜伴煙肉

肉醬多利亞裡面有芝士、白汁和微酸的肉醬，是最受歡迎的餐點之一。不過多利亞醬汁較多，自然也比較容易覺得腬。加配意式菠菜伴煙肉作Topping就可以解決這個問題，為多利亞增添一點鹹香味，同時豐富口感、補充蔬菜攝取，「平靚正」！

【3】肉桂佛卡夏+意大利布甸

麵包配布甸？這個配搭聽上去有點奇怪，但卻是macaroni記者最推薦的組合menu。意大利布甸本身比較甜，但配上肉桂佛卡夏之後就能中和甜味，帶出焦糖的甘香。佛卡夏的酥脆口感與意大利布甸的豐潤口感和溫和甜味相結合，絕對是大人小朋友都會喜歡的味道。

【4】咖啡啫喱+意大利牛奶忌廉雪糕

咖啡啫喱的苦味較重，是比較適合「成年人」的口味。若你喜歡咖啡的味道但不擅長苦味就可以試試這個配搭，將意大利Gelato放上啫喱，搗成細塊後混合食用，中和咖啡的苦味。如果想再將味道昇華，還可以加一點點免費提供的西西里海鹽，令Gelato口感變得更醇厚。

以上的網民自創組合menu除了咖啡布甸之外，其他的菜品都可以在香港的Saizeriya薩莉亞分店找到，大家下次去吃飯不妨可以試試啊！