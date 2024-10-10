新女團UNi出道｜災難級表演短片火紅到台灣！台媒震驚：聽3秒嚇到

香港新晉女團UNi日前出道表演短片由於超級災難，連日已被各社交平台洗版，未料好事不出門，該短片已廣傳至有台灣媒體轉載，震驚不少台灣網民，有當地網民用懲罰型女團來形容，不過也有人認為對一個新晉女團來說未必是壞事，「反向操作，瞬間打開知名度！」



Threads短片

近年樂壇再度熱鬧，不少女團出道，其中一隊全自資的四人新女團「UNi」，日前在尖沙咀The One舉行出道發布會並唱團歌《Now》演出，不過表現未如人意，有網民在社交平台Threads放出表演片段，形容「不能只有我聽到系列」指其表演真係好難頂，更問當日The One職員耳膜受損可否能醫治！

事件被網民連日洗版，四位成員後來也有在社交平台回應事件，不過短片熱度已傳到台灣。有台灣媒體「三立新聞」昨日轉載了該演出片段，片題更以「聽３秒嚇到」來形容，而演出也一樣震驚了台灣人耳朵，不少網民紛紛留言，「唱的比我家狗還難聽」、「懲罰型偶像女團，是誰這麼有才發明的詞，好貼切」、「唱片公司是不是欠音控很多錢？」、「還好不是我哀鳳的喇叭壞掉，播完影片差點報維修」、「有自信是一件很好的事，但請在家裡唱就好」，不過也有網民認為其實該演出可能有利她們發展，「反向操作，瞬間打開知名度」，而且至少她們沒有假唱，應多給機會表演者。

強調自資出團的UNi由四位成員Seeing、SZECHING思澄、Silver及Yammi彤彤組成，顏值頗高，但出道前已有不少是非，成員人數先是六變五，再五變四。SZECHING思澄之前是Spiral成員，後來退團加入UNi，不過之後又輪到Ariels張瑞芝擅自宣布退出UNi，更指遭團內排擠要預約門診服務。

而自演出「出事」後，幾位成員都先後在社交平台上回應，隊長SZECHING思澄發文表示當日沒有正常發揮自己100%最應該有的實力去表演，更指因當日太緊張失去了對節奏的控制，「加上可能環境空曠我們當下其實是無法聆聽自己的聲音」，但表示不會去反駁任何批評的聲音，「反而要多謝您們的真實意見，令我和團隊可以改進」，回應也相當得體。