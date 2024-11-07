淘寶優惠｜淘寶露營十大必備好物推介！必買2室1廳帳篷/煮食鍋具

淘寶優惠｜天氣逐漸轉涼，不少年輕人都會趁放假到山上露營，除了可以遠離繁囂的城市，亦可感受大自然，但露營所需帶的用品繁多，香港市面上亦普遍價格高昂，《開罐opener》就為大家集合了淘寶露營十大必備用品，讓大家一次過買齊所需用品！



《光露營就很忙了》劇照

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香港本地露營店一般售賣露營的價格較爲高昂，而香港人一般不會有太多時間經常山上露營，因此大部分人都想在露營方面控制預算，《開罐opener》就為大家集合了淘寶露營十大必備用品，大部分價格都比香港市面便宜一半有多！

露營必備用品【1】露營帳篷

香港購置二人露營帳篷最低也需要$500左右，而且大多款式都只有單房設計，而淘寶這款帳篷可完全分開帳内和帳外兩個獨立空間，帳外可以煮食和休憩外，帳外若選擇多人帳篷，亦可以自由分拆成兩室一廳或一室一廳，帳篷也有推展天幕和網紗圍擋，能透氣防蚊蟲。

淘寶｜露營帳篷

價錢：¥298起（約港幣$320）

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露營必備用品【2】登山背囊

露營所需携帶的用品繁多，需要携帶帳篷、睡袋、衣物、食物、煮食用具等等，香港的登山背囊大多只售賣35L，而淘寶這款登山背囊比市面上售賣更大容量，能承載70L超大容量，相信已經能夠滿足大部分人的需求，加上該背囊亦有不同間隔方便使用者携帶不同用品，方便將不同東西分別放好之餘，也設計了特別的科學背負功能，即使背上沉重物件上山，亦能大大減輕肩部和背部的壓力。

淘寶｜登山背囊

價錢：¥90起（約港幣$98）

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露營必備用品【3】睡袋

露營睡袋能為我們提供舒適的休息環境，同時保護我們免受變幻莫測的自然環境所帶來的影響，這款睡袋由保暖仿羽棉製成，保暖鎖溫能力高之外，亦可以自由拼接分拆，可以將中間拉鍊拉上形成兩個單人露營睡袋，亦可將其打通，變為雙人睡袋，方便家人、朋友或情侶出行，而最低只需¥46就有交易。

淘寶｜睡袋

價錢：¥46起（約港幣$52）

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露營必備用品【4】爐具、煮食用具

去露營最大的樂趣當然不少得在戶外煮食，淘寶這套便攜式露營煮食三件套便有齊一大一小的煮食煲和平底鑊，而且更自帶瀝水口和拆疊手柄，在戶外條件有限也能方便快捷煮食，加上這套鍋具不粘鍋，亦大大減少在煮食後清潔鍋具的時間，即使煮極容易黐底的芝士亦毫無問題，而且外形相當「靚仔」簡潔夠chill，絕對是露營必備！

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淘寶｜爐具、煮食用具

價錢：¥189起一套（約港幣$200）

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露營必備用品【5】充氣床墊

爲了有更舒適的露營體驗，一張好的充氣床墊必不可少，這款充氣床墊耐磨耐用，能在戶外環境中能夠長時間使用，防水功能亦適合在潮濕環境和戶外使用，加上能承受450公斤，幾個人睡一張床完全沒有問題，最重要的是超級易於收納，收納後只有一個籃球的大小，體積縮小24倍，要使用的時候才吹至膨脹即可，背上山完全沒有壓力。

淘寶｜充氣床墊

價錢：¥169起（約港幣$180）

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露營必備用品【6】露營天幕

想露營製造自己私人空間？就一定要選擇這款郵輪遮陽擋雨的天幕，這款天幕有加厚黑膠設計，能吸收高熱量紅外線，能夠全遮光防曬之餘，亦有防水設計，不用擔心露營時發生不同天氣狀況，又能建立起自己的私人區域，盡情享受露營樂趣！

淘寶｜露營天幕

價錢：¥108起（約港幣$120）

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露營必備用品【7】雙色光露營燈

去露營要有一盞超長續航力的戶外營地燈+手電筒，呢盞燈外形細，只重229g，但續航力長有20小時，除了雙色調光也有三檔光亮度可調校，兼且可以太陽能充電，也可以用TypeC線叉電，不少用家都大讚好用。

淘寶｜雙色光露營燈

價錢：¥45.8起（約港幣$50.4）

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【8】露營折疊椅

露營不少得有一個自在休憩的椅子，無論食飯、休息、還是看風景，露營折疊椅亦必不可少，這款露營椅無需安裝，直接打開便能享受露營休憩時光，而且只有2.3 kg重量，方便收納之餘，即使放入背囊背上山亦毫無壓力，加上外觀吸引，甚有日系露營用品Feel。

淘寶｜露營折疊椅

價錢：¥49起（約港幣$55）

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露營必備用品【9】手寫燈牌

年輕人戶外露營不少得打卡留念，這款手寫燈箱能自行在上面創意繪畫或書寫，入夜後將此氛圍燈牌打開，除了幫助在戶外照明外，也能帶來不少創新露營體驗，亦為休憩的露營增加一點創意和色彩，亦可隨時更改燈板上的文字和圖案，絕對是年輕人在戶外露營打卡必備！

淘寶｜手寫燈牌

價錢：¥48起（約港幣$55）

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露營必備用品【10】營地車

相比起將所有生活起居用品放在露營桌上，露營車必然更方便快捷，除了有更高靈活性和快捷性，也能在泥巴路、草地和砂石路等不同地形上行走，讓使用者能夠輕鬆搬運各種裝備和物品，而這款露營車只需三步就能輕鬆摺疊，能承受200公斤的重量，絕對能滿足大部份露營玩家的需求。

淘寶｜營地車

價錢：¥81起（約港幣$95）

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