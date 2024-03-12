淘寶店推¥9.9 AI「復活」親人服務　提供一項物品即可跟逝者對話

想念是會呼吸的痛。內地殯儀業近年開始採用AI技術，把先人的聲音、相片，利用AI還原先人的表情、語氣，讓先人跟親友作最後道別，以解親人思念之情。清明節將至，內地最大電商平台淘寶有店舖推出AI復活已故親人的服務，客人只需要提供一張照片，就可以把已故親人復活！



（《智能愛人》劇照）

隨著AI技術趨向成熟，只要收集先人照片、聲音，即可以透個AI把他復活。早前The Beatles（披頭四），便透過AI復活了John Lennon最後創作的歌曲〈Now And Then〉。近日，淘寶也推出了相似的服務，只需人民幣¥9.9（約港幣$10.8）即可復活已故的親人。

淘寶截圖

商家稱，只需提供一張先人正面半身照，就可以用AI軟件生成一段先人嘴巴、眼睛動起來，甚至配合口型的影片。也可以升級（人民幣¥99.9，約港幣$109），搭配普通話音頻，重現先人說話的情況。如果還不滿意，可以再升級（人民幣¥3980，約港幣$4348.6)，以AI生成「即時對話」（即時輸入文字、配合口形說話）的效果。除了客製化的服務外，也有商家直接售賣AI軟件，供買家自行透過照片生成開口說話的影片。

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有網民購買了這個AI影片服務，表示：「這個效果很真實感覺姥姥就在我身邊，雖然有點悲傷，但是做的是真的很好」、「做的視頻和真的一樣」不過如此廉宜的價格，要做到非常像真，看來還有一點距離，有網民就負評指：「做得太垃圾」、「自己用免費軟件效果比這個花錢的還好很多」。