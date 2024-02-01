港男激讚淘寶¥600熱水爐好用　因一細節疑犯法被轟：唔好連累街坊

近日熱水爐事故頻生，有人因為使用非本港認證的熱水爐一氧化碳中毒不適入院。近日又有位網民在淘寶大膽購買熱水爐，大讚尺寸只有一部平板電腦左右，疑似自行安裝引起網民熱議及質疑。



Facebook《淘寶開心Share》截圖

近日有位港男在Facebook討論區「淘寶開心share」開帖文分享自己十分大膽，在淘寶購買熱水爐，表示自己在淘寶購買一款俗稱「廚寶」的熱水爐，大讚「總好過用個要等煲水」，加上尺寸只有一部平板電腦的大小，表示「我本人就覺得Ok囉！」，更在留言分享用後感「係水壓弱咗少少，但夠嘅」。

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而該熱水爐在翻查過後發現在淘寶售價為人民幣¥599（約港幣$660），更贈送漏電保護器，聲稱在家的任何地方都能安裝，例如廚房用於熱水洗碗、廁所刷牙洗臉、温水洗衣服等等，唯沒有指出可以用於浴室熱水洗澡。

帖文一出隨即引起網民討論，因為事主未曾提及有聘請安裝師傅上門安裝，只在留言補充「裝得呢啲，梗係問過哂合資格師父先裝」，因此網民懷疑事主是自行安裝熱水器，質疑事主「而家安裝電熱水爐要有牌照，同有安全要求喎」，不少網民擔心連累事主的左鄰右里，「最緊要唔好連累街坊。」

另一方面有部份網民質疑港男做法其實已經違法，而且相當危險，因為這款「廚寶」功率達3000W以上，即使有漏電保護器，但內地電器安全制度與香港不一樣，因此不認同事主做法，「大陸電器喺大陸用當然無問題啦！但呢啲爐用電量甘大，喺香港亂用根本就係唔安全。呢舊電器喺香港點安裝都係非法，請問何來正確安裝？」。

Facebook《淘寶開心Share》截圖

市民在選購家用熱水爐時，應確保產品附有「GU」標誌，而根據香港法例《電氣產品〈安全〉規例》，本港供應的電熱水爐須符合國際電工委員會IEC安全標準的相關要求和具備相關的符合安全規格證明書。在安裝及使用電熱水爐時，應聘用註冊電業承辦商及持牌水喉匠進行電熱水爐的安裝工程，並進行定期維修保養。任何人如使用禁止使用的電氣產品，首次定罪可處罰款5萬元，因相同罪行再被定罪可處罰款10萬元；無論首次或再度定罪，均可判處監禁6個月。