深圳最新特產「華強北¥2手機殼」　上萬款式可定製平過淘寶拼多多

繼代購奶茶甜點給香港人之後，最近的深圳女孩們，又流行去華強北代購手機殼。「網上賣20元，華強北只要2元（人民幣，下同），老家的親朋好友都找我下單。」

「去逛一次華強北的手機殼市場，彷彿打開了新世界的大門。」



有人通過代購手機殼開啟副業，有人在華強北用2元實現手機殼自由。華強北的手機殼市場，到底有什麼魅力呢？

深圳最新特產：華強北手機殼

華強北非常大，不同業態的商業樓密佈。手機殼商戶大多集中在賽格通信市場的3至5樓，1樓和2樓也有少數手機殼商家。不過，越往樓上走，款式數量越多，設計越好看，價格也更便宜。賽格通信市場的每一層都有很多家商戶，狹窄的走道上，送貨的商家拿着打包貨品來來往往，非常忙碌。

電梯上到3樓，琳琅滿目的手機殼映入眼簾，第一次過去的人，大多會邊逛邊驚歎。網上的熱門款式、年輕人喜歡的IG風、動漫IP聯名、明星同款、蘋果官網同款……都能在這裏找到。👇👇👇

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每家店裏都配有黑色塑料袋，客人一般會在問價後，直接拿上塑料袋批量裝袋。老闆大多在忙着打包發貨或者埋着頭算賬。

墨墨在小紅書上隨手發了一條在華強北買手機殼的貼文後，獲得了幾千個點贊與收藏。很多網友問她能否代購，還有外地網友詢問她具體攻略，「打算去深圳旅遊時去華強北逛逛，買些手機殼帶回去。」

原本被大眾認為是「旅遊荒漠」的深圳，在2023年，彷彿又出現了一種很新的「手機殼」特產。

Ruby是手機殼重度用戶，在她看來，手機殼就是穿搭裝飾的一部分，在日常生活裏表達自己的品味與態度。「前不久剛被種草了有很多明星同款的CASETiFY手機殼，幾百元一個，太貴沒捨得買。最近又看到有人在華強北買到了同款，放假果斷過去華強北下單了。」

反正都是裝飾，用不到幾個月就會想換掉，用十分之一的價格買不香嗎？ 手機殼重度用戶Ruby

在華強北逛街的時候，Ruby感受到：「華強北市場比我想象中要國際化，偶爾能碰到香港人，還有很多西方面孔的人在進貨。」

華強北手機殼 到底有多便宜？

號稱價格低過拼多多的華強北手機殼火出圈後，吸引了不少代購、微商過來進貨。因為這裏不僅款式多，價格也低到像不要錢似的！👇👇👇

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均價4-10元／個

如果是散客，這裏的手機殼普遍賣4-10元／個，大多是蘋果型號的，也有少數專賣安卓手機殼的門店。批量拿貨的價格視數量而定，會比單個價格更便宜。

除了手機殼，這邊還有很多iPad全包矽膠保護套，連最便宜的拼多多都要30元，華強北只要20元就能拿下現貨，還有講價空間，價格划算到難以置信。

5元一根的蘋果手錶錶帶、2元的手機掛飾……更是令人逛到不捨得離開華強北。

品牌同款，只要十幾元

「明星同款品牌的手機殼怎麼賣那麼貴啊？」

「沒關係，華強北會出手。」



再貴的產品，來到華強北都能找到1:1還原的白菜價複製品。

例如蘋果官網賣300多元的矽膠手機殼，這裏的同款只需15元，價格低了二十多倍。均價高於350元的某小眾手機殼品牌，因為設計好看，受到許多明星網紅青睞，在華強北也能尋到相同設計的款式。還有數不清的潮牌同款設計殼，設計多到令人眼花繚亂。

20元批量定製10個

賽格通信市場裏有手機殼定製工坊，能親眼看到機器打印手機殼圖案的過程。

這裏的定製價格非常便宜，20元10個，也就是說，一個只要2元，很適合企業或團體定製周邊。

逛華強北的人 都在買什麼？

深圳最早的暴富傳說，從華強北的「一米櫃枱」開始。騰訊、普聯、神舟電腦、大族激光等世界名企都在這裏發跡。

從加工到模仿複製，再發展出創新設計；從電子產品到海淘美妝零食，再到現在的低價手機殼，華強北的商業模式也幾經沉浮與變動。

那麼，現在去華強北的人，都在買啥呢？👇👇👇

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海淘零食城

紫荊城食品交易中心是一個大型的零食商城，裏面售賣來自全球的各種零食、酒類、飲料、日護用品等，很多深圳人過年都會去那裏掃貨。

除此之外，在明通市場和女人世界集採中心也能見到有許多零食檔口。

相機、ccd、菲林相機

華強電子世界和現代之窗數碼廣場，集中了較多的相機櫃台。

網上斷貨的熱門款機身或鏡頭，最近很流行的菲林相機、ccd相機，在華強北都能找到現貨。

同時這邊還有二手相機與租借店鋪，滿足不同的消費需求。

手機／周邊配件

華強北的手機配件也非常出名，例如外觀與品牌原裝沒有太大差異的藍牙耳機、電子手錶，在華強北只需兩三百元就能買到。

掛飾、裝飾物件、支架、手機／耳機殼等周邊配件，不超過5元就能拿下一個。

「不問真假」的鬼市

華強北最神秘的應該是夜晚12點營業、凌晨4點收攤的「鬼市」。👇👇👇

一條窄巷裏聚集了成百上千的攤販，售賣的物品種類也繁多，古董、音響、文玩、包包、護膚品、零食、手機、充電寶……甚至是寵物，都能在這裏找到。

這裏交易的規則就是「不問真假、不問貨源、不保修」，有人用100元淘到過即影即有相機，有人用188元買到過iPad。

逛「鬼市」，只需記住一點：別太認真。

野蠻生長的華強北，像極了深圳。什麼最火，就賣什麼。美妝被整治了，就改賣零食；ccd相機有市場了，就專門開店售賣……華強北商家永遠沒有瓶頸，每隔一段時間，就會爆紅一次。

誰又能預料到，華強北下一個火爆的會是什麼呢？

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