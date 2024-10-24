醫管局請殮房助理！中三學歷、最緊要符合1條件　起薪高過乞食科?

除了政府釋出不同職位，醫管局亦會定期釋出不同職位空缺。近日醫管局招聘殮房助理，申請者只需持有中三以上或同等學歷，能講流利粵語及簡單英文，及書寫中文和英文，亦能獨立於殮房工作即可，月薪更接近2萬!



殮房助理會以合約形式受聘，月薪由16,526至19,592元，完成合約後並工作表現良好之合約員工，最高可獲合約期內的月薪總額5%為約滿酬金。職位主要負責登記殮房內存放及認領屍體之交收紀錄、核對屍體的資料、負責屍體清潔等工作，除此之外，職位要求申請者能於殮房獨立工作，以及能適應在醫院環境工作！

醫管局東華三院馮堯敬醫院-殮房助理

(三級病人服務助理) (參考編號: HKWCS241025)

月薪：＄16,526起

截止日期 ：4/11/2024

+ 4

入職條件 ：

(a)中三程度或具同等學歷 (見備註)；

(b)完成由醫院管理局(醫管局)各醫院提供的部門訓練課程 (見備註)；

(c)能操流利粵語及簡單英文，及書寫中文和英文。

申請者若具備以下條件可獲優先考慮：

(d)能適應在醫院環境工作。

(e)能於殮房獨立工作。

(f)懂得基本電腦應用。

(f)具有良好溝通技巧。

職責 ：

(a)負責所有出入遺體程序。

(b)負責登記殮房內存放及認領屍體之交收紀錄。

(c)核對屍體的資料(當屍體抵達殮房、安排死者家屬辨認及將屍體運送至其他醫院時)。

(d)負責屍體清潔及處理工作，及負責搬運和貯藏殮房內之屍體。

(e)操作殮房資訊管理系統 (MORIS)，以電腦登記屍體的個人資料。

(f)負責殮房之文書工作，並存檔和保留與死者有關的死亡文件，及將與死者有關的一切資料保持機密。

(g)每日點算殮房遺體數目，並核對所有相關文件。

(h)負責殮房之一切清潔工作，保持殮房及殮房所用的儀器整齊及清潔。

(i)協助家屬及其他相關人員確認遺體時的所需程序，並協助家屬瞻仰遺容時的所需程序。

(j)管理及保養醫院靈堂之設施。

(k)協助醫院日常雜務的工作，如派發、運送及其他與殮房有關的體力勞動工作。

(l)執行上級指派的其他職務。

備註：

所有申請者

1. 請參考 https://www.ha.org.hk/haho/ho/hrd_jv/NotestoApplicants.pdf 之申請者須知。

2. 若合適之申請者受聘時未具備入職條件(b)，必須接受及完成為期至少6個月的在職培訓，當中包括由醫管局各醫院提供的部門訓練課程。若受聘之員工在接受訓練課程後未能通過評核，則有可能被終止聘用。

HA內部申請者

3. 現職醫管局員工如具有3年於醫管局相關經驗者亦可被考慮。

4. 完成由醫管局舉辦的「展翅計劃」的申請者可被視作具備中三程度並合資格申請此職位。

薪酬：

月薪港幣16,526元 至19,592元

福利：

完成合約後並工作表現良好之合約員工，最高可獲合約期內的月薪總額5%為約滿酬金。

申請方法:

郵寄/親身 X

互聯網 V

(a)有意申請者請於截止日期前透過網上系統登入並填妥及遞交網上申請表。

(b)如有查詢，請致電 2817 0293 或 2817 0278。