家用公價2024｜網傳家用新計算法訂6大標準　一情況發生可扣家用

作為初出茅廬職場小薯，相信不少人都會愁比家用的數目，太少又怕被話不孝，太多又怕無錢洗。近日就有網民於討論區中分享帖文「我為交家用設立咗一個新標準」，舉出俾家用6大新準則，惹來網民熱議。



近日有網民於連登討論區以「我為交家用設立咗一個新標準」標題開PO，分享獨門家用計算表，並列出比家用6大新準則：基本金額為人工的百分之10，及後每中一項條件就要再加錢，當中包括雙親每人加百分之5；每個兄弟姊妹加百分之3；每個祖輩級增$120；在家中用膳，每餐多百分之5；而唯一可減額百分之5的就是自住，樓主更以職場新鮮人$15,000人工為例子。

基本金額：$15000x10% =$1500

雙親每人加百分之5：$15000 x 10%=$1500

一個兄弟姊妹 加百分之3：$15000 x 3%=$450

4位祖輩 加$120：$120 x 4 ＝$480

午餐＋晚餐：$15000x10% =$1500

$1500＋$1500＋$450＋$480＋$1500＝$5430 人工百分之32.6

《阿媽有咗第二個》劇照

網民對於計算表議論紛紛，認為當中兄弟姊妹一欄不合理，「兄弟姊妹如果有做嘢都有俾家用，咁應該自己可以俾少啲，減家用先啱」、「點解有兄弟姊妹要加？」，有網民更正假如兄弟姊妹仍未工作才加。又有網民認為家用並無統一的數字「洗咩標準，睇家庭關係、價值觀、經濟條件」。反而有網民認為標準太低「最多都係3-40%，咁點對得住屋企」。

根據2022年香港存款保障委員所做的一項調查顯示，有近7成的18-29歲全職工作的年輕人會畀家用於家人，平均每月金額為$5,000元。年輕人願意畀家用的最主要原因是覺得自己有責任(56.9%)，還有就是家庭有經濟需要(15.1%)及家人要求(14.8%)。

從以上討論可見，人人都對家用各有想法，但假如正面對失業或減薪有口難言，又可以點應對父母呢？《開罐 Opener》就請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」分享如何在困難時將家用「畀之有道」。點擊睇全文👉👉👉減薪/裁員「家用」要照畀？專家教4個步驟點同父母坦白講