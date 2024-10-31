毛公仔界名牌！Jellycat吉利貓Jisoo最愛　揭7大迷思為何紅爆全球

近期毛公仔品牌Jellycat吉利貓以「煮飯仔」營銷策略攻陷各大社交平台，人氣再度急升。內地不僅出現炒賣潮，更接連有山寨版的出現。究竟這隻動輒幾百元的貴價毛公仔，為何可以熱度依然？等《開罐》同你拆解Jellycat吉利貓７大迷思 ！



（fb@jellycat）

Jellycat 迷思【1】品牌源於英國

Jellycat毛公仔在 1999 年由 Thomas 和 William Gatacre 兩兄弟於英國倫敦創立，公仔產品標榜以頂級短絨毛製作，並必須通過英美澳歐的嚴格安全測試，以高品質和靚包裝為噱頭，營造出精品的感覺。而且Jellycat公仔系列眾多，包括有兔子、熊、貓、水果、蔬菜等角色，深受兒童和成人喜愛，而且不時在節日推出限定款式，單單是人氣水煮蛋公仔都有十多種，激發消費者的收藏欲望。

Jellycat 迷思【2】Jellycat名字真的是「啫喱」和「貓」？

原來Jellycat的名字的確是由Jelly「啫喱」跟Cat「貓」組合而成，原身本來是品牌Logo上的Toxedo Cat雙色貓Jack，現時以25周年造型於網站以45英磅(約$454港幣)發售，但其後以兔仔、花生造型公仔等為人認識。

Jellycat 迷思【3】進軍飲食界玩煮飯仔

據外媒報導，Jellycat自2013年起已受Z世代後生仔歡迎，業績持續有上升趨勢，而使他們人氣更上一層樓的必定是他們的餐廳主題店。

不知道大家在社交媒體上有看過Jellycat員工認真煎窩夫公仔的影片嗎？這正正是Jellycat Cafe跟餐廳（Jellycat Diner）的最大賣點，店員會彷彿跟你玩煮飯仔一樣，調製你的食物公仔：店員會使用夾子把公仔從冷藏櫃中拿出，在北京和上海的快閃店，店員甚至會為花朵毛絨公仔「淋水，，使買公仔都變得儀式感滿滿，又把公仔包入「外帶盒」，喚起一群大朋友的天真細胞。

Jellycat的第一間「餐廳」2023年開設於美國紐約，瞬間成為熱門話題，而網民指「雖然排隊半個鐘，但依然值得。」其後Cafe亦進駐上海及巴黎等旅遊熱門城市，每個城市都各有限定款式。

Jellycat 迷思【4】韓團Blackpink Jisoo最愛

除了強大的營銷策略，當然少不了明星加持。韓國女團Black Pink Jisoo便是Jellycat的擁躉之一，她多次上載手袋掛著Jellycat的相片，而同團的Rose亦有上載過牛油果造型的節日限定版。

Jellycat 迷思【5】網傳第一隻Jellycat要送给最重要的人

由於每一隻Jellycat的吊牌上都寫著'Please look after me'，意指請好好照顧我，令不少網民都認為公仔承載著「我不在的時候 讓它替我陪在你身邊」陪伴的寓意，因此紛紛指第一隻Jellycat要送给最重要的人。不過，也有網民認為以上說法屬於吹噓，而Jellycat官方亦未有強調以上說法。

Jellycat 迷思【6】炒價高達15倍

在小紅書的吹捧下，加上品牌常缺貨，內地曾出現炒賣潮，部分款式更是原價的10至15倍，其中最誇張有「廁紙卷」公仔原價30歐元，炒價至3000人民幣；另外亦有絕版款式「傷心水煮蛋」公仔更由百多元急升至$1500元。

Jellycat 迷思【7】竟有山寨版Jellycat

由於Jellycat人氣爆棚，但價格相對較高，快閃店又只會出現大城市，有內地商家看準潮流，逐漸推出具有當地特色「吉利貓」（Jellycat在內地的稱呼），不少內地網民分享「中國都有自己的Jellycat」。其中大甘肅博物館就推出了甘肅麻辣燙玩偶文創。年糕、蟹柳、西蘭花都配上豆豉眼，店面也兼顧煮飯仔體驗。

Jellycat香港門市

現時香港暫未有Jellycat官方門市。如果對公仔有興趣的話，可以到尖沙咀K11 Musea MoMA Design Store選購，亦可經其他香港代理商或於Jellycat 官網購買。