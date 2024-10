洗腦神曲｜APT.全球爆紅超越《江南Style》？5件事讓你認識這神曲

「Apateu, apateu,Apateu, apateu」近日大家有無被這首神曲《APT.》洗腦?這首歌曲上載一星期多已在全球大熱,至截稿已有1億8千多萬點擊次數,不停重覆唱的「阿帕豬」歌詞更非常洗腦,不少網紅都跟唱跟跳,有人甚至認為爆紅程度有可能超越《江南Style》!究竟首歌講乜?為甚麼可以全球爆紅?《開罐》為大家拆解下。



YouTube截圖

拆解APT.【1】APT.有幾紅?

APT.是BLACKPINK 成員Rosé與所屬公司Atlantic records旗下藝人火星人Bruno Mars合作推出的新歌。10月18日發布後,YouTube頻道在24小時內衝破3000多萬的觀看數,未夠半個月截至今日(29日)累積已突破1.8億觀看次數。除了迅速席捲了韓國各大音源網站的一位之外,更在Spotify全球排行榜和美國排行榜、40個地區的iTunes排行榜上都穩居冠軍。

IG@roses_are_rosie

拆解 APT.【2】APT.是甚麼意思?

APT.是英文Apartment公寓的縮寫,韓文寫做「아파트」,發音與「阿帕豬」相似。根據Rosé之前透露,APT.的創作靈感來自一款韓國超流行的喝酒遊戲「아파트公寓遊戲」,某天晚上她在工作室教團隊玩韓國喝酒遊戲APT,結果大家玩得盡興,於是提議將這遊戲作為歌曲靈感,再找火星人BRUNO MARS合作。

拆解 APT.【3】APT.點解爆紅?

大家最近在社交平台,尤其IG應該都成日聽到「阿帕豬」「阿帕豬」,即使不懂韓文都非常易上口,跟當年韓國女團wondergirls的《Nobody》 和PSY的《Gangnam style》一樣,都係有一兩句容易令人瑯瑯上口的歌詞及易入口的旋律,加上跳脫生鬼的MV,所以爆紅。

拆解 APT.【4】APT遊戲怎麼玩?

APT飲酒遊戲的玩法非常容易,玩法如「點指兵兵」:遊戲參與者先圍坐成一圈,遊戲開始前,大家一同喊出아파트、아파트、아파트(阿帕豬),並隨機將雙手交疊在一起,由第一位玩家隨機喊一個數字,接著最下層的人要開始數數並抽出自己的手,玩家喊到和一開始的數字一致時,那隻手的主人就要自罰飲一杯。

拆解 APT.【5】被指抄襲日本歌

不過有網民聽了《APT》後表示「好像在哪裡聽過很多次」等,並主張歌曲中「Don't you want me like I want you, baby」的部分與日本創作歌手澤井美空2014年的歌曲《對不起,不能作為善良的孩子(ごめんね、いいコじゃいられない)》中「並不想做什麼,也沒有目的地」部分的旋律相似。然而有韓媒指出,爭議部分其實是全世界很多歌手們經常使用的和弦形式,認為8句以上的樂譜一模一樣才叫剽竊,所以《APT》並沒有抄襲。