香港人遊日本10大失禮行為 　餐廳no show、入店亂拍片未算最離譜

每年有不少港人到日本旅行，盡情食玩買。到外地旅行放鬆當然是好事，但也不少人也會因此忘記身在外地應留意遵守當地的規矩、入鄉隨俗。早前有網民就開Po分享自己遇到過的港人失禮行為，引起熱議。



《原諒他77次》劇照

日前有網民在連登討論區上以「一人一個香港人去日本失禮嘅行為」開Po，分享自己曾聽過的荒謬港人遊日故事。樓主講到他曾聽說有港人為了去較遠的地方玩時為了不帶行李，在同一家酒店預訂兩次，首次check out後放下行李，指之後會再check in。結果玩了幾天後卻利用免費取消預訂機制，回酒店接走行李，將酒店當成行李寄存服務。

連登討論區截圖

貼文引起網民共鳴，指曾經見過類似情況。樓主講到「本身唔使比 deposit 真係好方便，而家畀人哋玩爛曬個規矩」，有網民就指「如果4、5個喼，幾日locker錢都幾千」。而除了在酒店之外，也有不少人餐廳在預訂餐廳後「no show」，又或是在高級餐廳內大聲交談，「完全唔識睇環境做人」。以下這些網民留言列出令人反感的失禮行為，不知又會不會引起大家共鳴呢？

👇👇👇網民怒數港人日本旅行10大失禮行為👇👇👇

【1】利用酒店免費取消機制，當酒店係storage

網民經歷：有人book定同一間酒店， check out 之後放低行李寄話會再 check in ，然後過幾日玩完，free cancellation 再去攞返走人，當人哋酒店係 storage。

【2】喺公共交通工具大聲講嘢討論、講電話

【3】自駕遊亂咁嚟

【4】郁下就影人大頭相投訴公審

【5】在餐廳喧嘩

網民經歷：人哋間餐廳好靜播住細聲音樂，係想客人食得舒服，成家香港人又嗌又拍片又樣樣都叫出嚟話「好正呀好抵食呀維返起都係XXX港紙！」。成餐飯搞到冇哂ＭＯＯＤ

【6】買嘢講價

網民經歷：見過幾次有啲香港阿姐喺遊客區買嘢講價，人哋明碼實價寫哂幾錢，佢又問人買咁多點解冇得平

【7】食日本料理唔跟規矩

網民經歷：食懷石或者其他一道道菜上有人serve嗰啲精緻料理...之後呢個又話唔食呢樣，嗰個又話比埋自己嗰份呀邊個邊個，啲餐具碗碟飛嚟飛去，人哋都唔知邊個幾時可以上下一道菜。

【8】入店胡亂拍攝

網民經歷：人哋舖頭做緊生意，唔問人就走埋去阻X住咁影相拍片...仲要唔問人哋介唔介意就隊個鏡頭向住人。

《日本限定Super遊》

【9】播歌，開speaker睇video

【10】不入鄉隨俗

網民經歷：浸大浴場同溫泉唔紮起啲頭髮，拎埋大毛巾入浴場放喺池邊當私家泳池，有紋身又唔遮住就咁落水，用完啲梳洗地方唔還完就走咗去，明明日本人都貼晒規則係門口。

網民經歷：成班港女去omakase勁大聲講嘢/笑，嗌最多course嘅menu食到一半叫人d壽司唔好擺飯