泰服體驗 ｜泰國曼谷8間泰服租借店　最平$35連頭飾！附預約方法

去泰國現在潮興租借泰服打卡，價錢平靚正之餘質素又不錯，無論單人、閨密、情侶還是家庭都會影相留念。大部分泰服店都集中在鄭王廟一帶，有些更不用預約，即興體驗都得；覺得鄭王廟太多人，都有幾間其他區的特色店可選，同樣可以與寺廟拍照。除了傳統服裝，部分更有妝髮及攝影服務，《開罐》整理以下8間泰服店的租借資訊，給大家參考。



泰服租借【1】Sense of Thai

位於Thamaharaj Mall 2樓的泰服租借網紅店Sense of Thai，環境較舒服，有懂說中文的店員。女裝泰服有粉紅、粉紫、Baby blue等顏色，感覺十分可愛，租泰服價錢已包括耳環、頸鍊、手袋等配件，價錢$600泰銖（港幣約$138）起，整頭及攝影服務則是另外收費。客人可經LINE預約，雖然店舖接受即場Walk-in，不過該店相當有人氣，建議事先安排以免摸門釘。

Sense of Thai

地址：Tha Maharaj, 1/11 ตรอก มหาธาตุ Maha Rat Rd, แขวง บรมมหาราชวัง Phra Nakhon, Bangkok 10200

營業時間：每日9:30am-6pm

鄰近拍照景點：瑪哈泰寺、玉佛寺、曼谷大皇宮

預約方法：LINE @aofaumphoto

泰服租借【2】MAHASANÉ THAI COSTUME

MAHASANÉ THAI COSTUME主打採用泰國絲綢，加上獨家手工染色及古法編織，衣服會根據光線呈現出不同的光澤。泰服租借3小時只需$200泰銖（港幣約$46），可說是超抵玩，不過鞋、紙傘等配件就要逐一額外收費，亦可選擇套餐$550泰銖（港幣約$127）包泰服及妝髮。位置在鄭王廟外面，地點一流，想去記得要提早最少一日在網上預約。

MAHASANÉ THAI COSTUME

地址：33 Arun Amarin 10 Alley, Wat Arun, Bangkok Yai, Bangkok 10600

營業時間：每日9am-6pm

鄰近拍照景點：鄭王廟

預約方法：官網 https://mahasanethaicostume-online.globaltix.com/

泰服租借【3】Absolute Thai: Thai Costume Rental

鄭王廟人氣泰服租借店Absolute Thai，其手工泰服每次租借後都會清潔再供下位客人穿著。另一賣點是妝髮，強調用Chanel化妝品及Tyson美髮產品，女生更有不同妝感選擇。$1200泰銖（港幣約$277）有齊泰服、妝髮、全身配件加VIP房間，不用與其他人逼來逼去，私隱度滿分。攝影服務也可另加，但不包Photoshop。店舖同樣在鄭王廟附近，留意預約時每組客人要先在網上付$500泰銖（港幣約$115）按金。

Absolute Thai: Thai Costume Rental

地址：387 Thanon Wang Doem, Wat Arun, Bangkok Yai, Bangkok 10600

營業時間：每日8am-6pm

鄰近拍照景點：鄭王廟

預約方法：官網 https://absolutethai.simplybook.asia/v2/#

泰服租借【4】ITSARA ChudThai

ITSARA由曼谷台灣人開設，行精緻路線，最平的$590新台幣（港幣約$142）基本套裝也會包括衣服、頸鍊、腰帶及耳環，選擇更豪華的套餐就會有更精美的服飾及其他配件。除了官網示意圖，店舖亦在IG將不同客人的服裝分類，方便大家預約前參考。每個時段只會同時招待6位客人，減少等候，十分注重顧客服務，店內有說中文及英文的職員，不怕溝通有困難。注意付款貨幣並非泰銖，而是新台幣，亦不設臨時更改時段或取消，預約成功後會收到QR code確認。

ITSARA ChudThai

地址：เลขที่27 Itsaraphap 23 Alley, Wat Arun, Bangkok Yai, Bangkok 10600

營業時間：每日9:30am-6pm

鄰近拍照景點：鄭王廟、皇室冥想廟、暹羅博物館

預約方法：官網 https://absolutethai.simplybook.asia/v2/#

泰服租借【5】Baanwangdoem7

鄭王廟附近泰服租借店眾多，Baanwangdoem7未必是最出名，但其純白色的外觀感覺新穎乾淨，引來不少年輕客人光顧，店面很快已擴張。女生可選$650泰銖（港幣約$150）套餐，包括泰服、化妝及髮型設計；只需$300泰銖（港幣約$69）的男生泰服都有不少顏色可選，更有與女裝一樣的各種Pastel色，無論你想着得較鮮艷，或是想配合另一半服裝影相都無問題。部分套餐包攝影服務，另外更不時有優惠價，性價比不錯。

Baanwangdoem7

地址：203 Thanon Wang Doem, Wat Arun, Bangkok Yai, Bangkok 10600

營業時間：每日8am-6pm

鄰近拍照景點：鄭王廟

預約方法：LINE @baanwangdoem7

泰服租借【6】CHOMPUNUT BY NAMSOM

鄭王廟旁邊另一間平價選擇CHOMPUNUT BY NAMSOM，泰服連配飾、髮型設計只需要$200泰銖（港幣約$46），紙傘及鞋子都可以免費借，更有網民試過殺價到一人$150泰銖（港幣約$35）！價錢超抵，難免在其他地方有不足，店內基本上無裝修，更衣室也較簡陋，但起碼有冷氣，店員也會向其他店調貨以提供客人想要的款式。

CHOMPUNUT BY NAMSOM

地址：147 Arun Amarin Rd, Wat Arun, Bangkok Yai, Bangkok 10600

營業時間：每日9am-8pm

鄰近拍照景點：鄭王廟

預約方法：無需預約，行Walk-in制

泰服租借【7】Little Princess Wat Arun Thai Costumes for Rent

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想在鄭王廟附近穿泰服，還可以考慮這一間Little Princess，店舖提供的泰服租借服務連髮型只要$200泰銖（港幣約$46），其他配件都可以任選。Google好評不少，曾光顧的遊客表示員工態度盡責熱情，泰服質素也不錯，亦可以額外聘請攝影師。不過此店沒有預約或先付款留位的制度，先到先得，想着到心儀款式記得趁早到達。

Little Princess Wat Arun Thai Costumes for Rent

地址：135 Arun Amarin 10 Alley, Wat Arun, Bangkok Yai, Bangkok 10600

營業時間：每日8am-5:30pm

鄰近拍照景點：鄭王廟

預約方法：無需預約，行Walk-in制

泰服租借【8】Cherd - Chay Thai Glory

怕多人想避開最熱門的泰服體驗地點，不妨看看這間位於金山寺附近的Cherd - Chay Thai Glory，$690泰銖（港幣約$159）已包括4小時泰服租借及一整套配件。店舖40多年前是做影相工作室起家，所以這價錢還包室內拍照。此外還可以加錢安排攝影師及助手隨行，分別用專業相機及手機幫你拍下靚靚泰服照。

Cherd - Chay Thai Glory

地址：374-376 fl.2 Chakkapaddiphong Road Baan Bat, Pomprabsutruphai, Bangkok 10100

營業時間：星期二至日11am-6pm，星期一休息

鄰近拍照景點：金山寺、蘇泰寺、王孫寺

預約方法：FB專頁置頂可預約 https://www.facebook.com/CherdChayThaiGlory