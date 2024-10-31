日本國內觀光客才是最差？業內人士爆4大惡劣行為：當正自己係神

近年不時都會聽到有遊客到日本旅行時做出失禮的行為，甚至鬧事被捕的消息，令日本人對外國旅客的看法亦造成一定影響。不過最近有日媒就分享，有業內人士列出日本人國內旅行時的一些惡劣行為，更斥本地旅客也未必比外國旅客好上多少。



（《假面酒店》劇照）

最近間中都會聽到有外國旅客到日本旅行時做出迷惑行為的報導，令人對外國旅客的觀感變差。但日前「集英社ONLINE」的一篇報導就指出，其實日本國內觀光客的禮儀也不是好很多。當中講到日本政府在疫情期間為支援旅遊業界而推出的資助活動，成為了問題的導火線。

（《假面酒店》劇照）

有了政府資助，令平常沒有機會入住高級酒店的日本國內旅行的客人蜂擁而至。有酒店的風筒、浴袍等用品被偷，亦有不少客人喝至爛醉如泥鬧事，以及小孩在走廊跑來跑去等情況出現。另外也有很多日本客人因小事就投訴，又提出無理要求。在社交平台上也出現不少批評的聲音，講到「單是批評外國人，但自己也完全沒有做好的日本人也增加了呢」，「日本人中也有很多品位低、沒有常識的人」。

為了發展東京酒店業而成立，擁有200多家加盟酒店的「東京酒店協會」代表高部彥二就表示，因政府資助金受惠得以用平價入住酒店的，大部分都是「不習慣旅行」的客人。據他所指，當中有帶走電熱水壺、眼鏡和毛巾等的人，也有將所有設備打包回家的客人，甚至有造成高達10萬日圓（大約港元$5,100）損失的個案，被當作犯罪行為處理。

不少旅客會將酒店設備偷走，甚至曾有令酒店損失高達10萬日圓的個案（資料圖片）

高部講到他們也是靠客人才能繼續做生意，但嘆指日本人「客人就是神」的觀念根深蒂固，不禮貌對待員工也是常有的事，他對此也是持放棄態度了。「宿泊施設活性化機構」（JALF）的事務局長伊藤泰斗亦持同樣看法。但他講到「比起不禮貌，認為這是習慣問題」，指日本人認為免費獲得服務是理所當然的；而這種「常識」有個人差別、難以界定。就例如住民宿時，離開前洗乾淨所有用過的碗碟是常見規矩。外國旅客大部分都會做好，但不洗的客人中日本人壓倒性地多。

（Getty Images）

當然外國旅客有時候也會擅自帶走酒店設備，又或是大聲喧嘩、把房間弄得非常混亂。不過經旅遊公司提醒後，情況亦有減少。隨著出入境管制放寬以及日圓貶值的影響，訪日外國遊客急劇增加，酒店需求及價格亦持續飆升。而為了應付外國客人，不少酒店亦開始依賴外國員工服務客人。「集英社ONLINE」筆者就表示，看來目前日本旅館業不僅在銷售上依賴外國人，在人力資源上也是靠外國人。看來這個國家在各方面都已經無法離開外國人生存了。