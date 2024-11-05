月入2萬養起Benz？網上瘋傳不同收入VS買咩車對照表　網民:認真咩

有不少人視買車為人生中的重要目標之一，不過因為是一筆相當大的支出，該選哪款車也是一大難題。最近網上流傳一張對照圖，盤點不同月薪水平的可考慮的車型。當中即使是月薪1萬以下亦有不少選擇，引起香港網民熱議。



（《從天而降的一億顆星》劇照）

最近小紅書上流傳一組圖片，當中盤點不同月收入的買車選擇，列出由最高月薪100萬至最低月薪1千元可以選擇的車型。據圖中所講，月薪3萬或以上的人士可以選購Tesla、寶馬和平治，甚至是林寶堅尼、勞斯萊斯、法拉利等較高級的進口車。而月薪2萬或以下的選擇則主要是國產的汽車品牌，例如是比亞迪BYD和小米等。

貼文下有網民就留言指對照表中肯，自己的收入6千，所選擇的兩種車型均在圖內。不過有人將對照表轉載到連登討論區上後，港人的反應與內地網民就大有不同。有不少香港網民被震驚到，網民表示自己月入8萬，但「唔覺得養得掂718」，每個月需要供款1萬多，而且還沒計算保險、日常開支和維護等等。

（《她的私生活》劇照）

亦有網民指出3千元人工在香港養車根本是天馬行空，「香港月租泊位已經過3000」，引不少網民同意，認為圖表只能適用於內地，「大陸油又平，泊車又平，生活又平。搵8萬儲7萬，香港搵8萬儲4萬，點同」自然就能養得起私家車。網民講到圖中指月薪3萬就能養一架平治C Class，但在香港地相信需要每月最少5萬收入才能負擔得到，嘆指「香港月入十萬先勉強e class, 5 series」，與內地所需的收入相差最少一倍，甚至有網民指「8萬人仔按比例= 30萬hkd」。看來在香港地要養車實在是不容易啊......