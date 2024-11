女網紅遊香港怒斥講普通話被歧視　港男街頭突豎中指鬧「Bitch」

香港是國際城市,有不少旅客會來港旅遊,不過也偶有內地遊客在社交平台呻因說普通話遭歧視。近日一名能操流利普通話、廣東話以及英語的女網紅在小紅書拍短片指,日前來港辦事時因在街上說普通話,遭一名港男用英文大鬧「bitch」,令她相當氣憤。



小紅書截圖

女網紅「張大碗子」在小紅書不時拍短片分享生活點滴及人生睇法,有近192萬粉絲。近日她在小紅書上載短片,指早前她來港,有晚半夜12時在街頭用普通話跟親友談話,突然一名港男大聲對著她們說「bitch」,還要豎起中指。

她說曾用普通話、廣東話以及英語跟香港人溝通,得出結論是香港服務員比她想像中好很多,更拍了短片讚賞,沒想到當晚就在街上被罵。由於事發突然,未來得及反應拍攝到對方容貎。她說當時還以為對方可能有精神病的流浪漢,但待自己反應過來後,對方已逃跑到老遠去,她現場也立即還擊對方侮辱行為:「so you come to mommy,you son of bi*ch」(快來找媽媽吧,你這個X娘養)、「你成世都無錢呀,你住劏房呀」。

及後她拍短片講述當時情況,並說有話想跟該名港男說 「你係一個非常之無能既人,第一你欺軟怕硬」,她認為如果當時2個是男仔,或者兩個白人女仔,「你仲夠唔夠敢咁做?」斥對方罵完還即時跑走,「我唔知點解咁夜你仲响街上游蕩,是你交唔起租定被人炒咗」,指對方不但身體上軟弱再加精神上無能,在無能力解決困境下,「將怒火發洩在兩個講普通話既女仔身上」。更用英文表示自己無論在教育、個人發展、還是收入都比他強很多,不明對方哪來的優越感。

「張大碗子」遂說她們這一代90後受香港的電視劇等文化影響,對香港有濾鏡,「去香港是為了圓兒時的夢」,但以這位港男為代表的一群人親身把夢打碎,「將香港往後拽」,「香港的包容性及吸引力會因為你一點點流失」,最後結語她相信每個地方也有好人和不好的人,你尊重我我會更尊重你」,但若被歧視「那我們就比比誰拳頭更硬」。

網民對PO主的反應正反兩面都有,有人表示「都有點怕去香港了」,「在香港飲料想加個冰被翻了個白眼說no」、「用粤語罵人好爽啊」,「為什麼你會覺得他罵你的原因是你講普通話」,也有港人留言「我是香港人可是我很nice,我連在小紅書發文都有繁體換成簡體,部分的人也不能代表所有人吧」,而PO主也留言認同哪個地方都有好人壞人。