港人深圳SPA場揼骨無房過夜　慘到要瞓走廊?! 網民：經過都覺尷尬

大量港人假日都會湧上深圳消費，其中去SPA場揼骨更是北上必去娛樂，而且現在深圳不少大型SPA場食玩瞓齊全，不少人會選擇揼骨按摩後留房過夜。不過近日有網民在社交平台貼文指，近日在深圳一間港人熱門的SPA場消費兼過夜， 驚現場內走廊放滿帳篷，惹來網民熱議。



「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」FB

有網民日前在「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」發帖文，指周末到深圳某一港人熱門的SPA場過夜，驚見場內整條走廊都是帳篷，帖文更附了一張圖片，圖片疑似在SPA場內拍攝，並有兩個藍色及橙色的帳篷放在走廊，「好彩一早九點過咗嚟霸房，但都嘈咗勁耐先比瞓，唔係就要入camping，成條走廊都是帳篷」，帖文更hastag該間SPA名稱，「啲港人淨係堆晒嚟呢間」，叮囑網友指場內有人滿之患「星期一至五先好嚟」。

《骨場》劇照

不少網民對帖文反應很大，震驚為何有港人可以接受這種待遇，真正「7街瞓」，「香港人，唔好搞到自己咁cheap得唔得」、「玩到咁辛苦為乜...租酒店都唔係差好遠價錢」、「都唔明點解要咁！比你贏咗，但就輸咗骨氣」、「呢啲咪把口鬧大陸人過來瞓麥記！自己去大陸就瞓走廊！重要沾沾自喜咁話霸到靚位！」

不少網民誤會是PＯ主瞓帳篷，PO主在帖文中再重申他一早留房，只是他經過見到「實戰情況」，「我先唔會瞓，全部係大陸人瞓」，自言「經過都覺得尷尬」，強調該場星期六的房間不設過夜，除非買鐘，並狠批SPA場當客人是流浪客，「佢11點已擺晒出黎嚟迎候新客」。也有網民指現在假日深圳太多港人，以致去到哪裡要排隊，表示儘量也不會去香港人吹捧的地方，「本地人先去的就最好」。大家返深圳玩過夜，又是否能接受瞓帳篷呢?