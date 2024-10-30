焚城｜香港爆核輻射洩漏應該匿去邊？網民獻計列7大最佳避難地點

焚城｜劉德華｜香港史上首部以輻射災難為題材的鉅製《焚城》將於11月1日上映，故事講述粉嶺的回收場發生輻射洩漏，現場驗出致命高強度放射物「銫-137」，受影響的市民出現皮膚潰爛症狀、器官衰竭，甚至死亡，災難亦迅速擴散全港！過去經常有網民就香港出現核洩漏作出討論，並提出多個意想不到的避難地點，《開罐Opener》這次就歸納了網民建議7個避難地點，有些提議地點更令人意想不到！



環保專家范偉立（劉德華 飾）與代理特首Cecilia（莫文蔚 飾）率領的緊急危機應變小組背後策劃救災計劃！（《焚城》劇照）

《焚城》靈感源於新聞報道？

《焚城》監製江志強曾於訪問中透露，《焚城》靈感來自於《香港01》獨家偵查「電子廢料跨國調查」，當時《香港01》與美國環保組織Basel Action Network（BAN）合作，追蹤全球電子垃圾的流竄，意外發現香港淪為電子垃圾場，每日有數千噸來自太平洋彼岸的有毒電子廢物在新界堆成電子山丘。而《焚城》故事的背景，正正就是粉嶺的回收場發生輻射洩漏！👉 點擊查看《香港01》電子廢料跨國調查專頁

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電影場景緊貼香港市民的生活，旺角彌敦道、天壇大佛、中環香港匯豐總行大廈、尖沙咀鐘樓等香港地標在輻射蹂躪下頓成廢墟的凋零景象。假如香港發生核事故，大家又會怎樣應對呢？一向計仔多多的網民，過去曾經就「核洩漏一般市民可以點應對」作出討論，並討論出多個避難地點！當中也有不少認真的留言！

👇即睇網民建議輻射洩漏7大避難地點👇

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網民建議輻射洩漏7大避難地點【1】大型商場

去大型商場避難，最好找一些商場是有地牢停車場，厚厚的石屎有機會頂到輻射，而且落貨區可能有超市貨車，車內或有食物可以充饑。

網民建議輻射洩漏7大避難地點【2】地鐵站

如果輻射洩漏，去地鐵站或者可以成功逃過一劫？眾多網民都認為地鐵站最安全，尤其是多層地鐵站，當中最多網民推薦地下70米深的香港大學站，尤其是A2出入口，已經等於約33層樓高，有絕對的保護作用。其次還有鰂魚涌站、何文田站！不過隨後食水、食物、空氣全部受污染，都不會撐到太耐。

網民建議輻射洩漏7大避難地點【3】留屋企

街上一片混亂，可能屋企會更安全。立即關上窗、門，用膠紙封著窗邊，所有可以透風的地方都要封住。因為輻射可能污染食水，所以要盡量儲水，屋內所有容器都要儲水，如果屋企已經有食物和水，就等資源耗盡再想辦法。

網民建議輻射洩漏7大避難地點【4】防空洞

求生方法都不外乎匿在地底，越深越不透風的地方最好，香港戰時的防空洞就最好不過。香港目前現存的防空洞為29個，不過大部份都集中在港島區。

網民建議輻射洩漏7大避難地點【5】醫院

大型醫院有X光房、放射治療房，牆壁全部是鉛板，可以防到輻射。可惜空間太細，應該馬上就會爆滿。

網民建議輻射洩漏7大避難地點【6】公司

就算遇到輻射洩漏都阻不到香港人去返工，所以公司應該是最安全的地方，返公司做好手上的工作，世界不會因為輻射洩漏而停頓！

網民建議輻射洩漏7大避難地點【7】雪櫃

如果家中已經關好門窗，仍然怕受輻射洩漏影響，不妨匿入雪櫃。如果有空間，還可以抱著一桶水一起躲進去，以作補給。

假如香港出現輻射洩漏，你又會去哪裏避難呢？

（全文完）