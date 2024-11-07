心機婊教5招「嬌小女撩男術」上衣當裙穿、一藉口坐男神旁唔尷尬

相信每個人都希望擁有模特兒般的身材，細長的骨架和長腿才能撐起漂亮的衣服，不過其實身高矮的女生也有嬌小的優勢！日本節目《有點心機又如何？》專門介紹不同類型的女生利用「撩男術」在男生面前提升好感度，這次請到身高只有155cm的川島荷海，講解嬌小可愛的女生如何將身高變成優點，用5招收復男生的心！



日本節目《あざとくて何が悪いの？》（有點心機又如何？）介紹身材偏矮小的女生如何在男生面前耍小手段捕捉男生的心。嬌小女生雖然沒有大長腿和模特兒身材，卻能將身高化成武器，包括故意扮拿不到書架上的書、穿上超寬鬆男友系居家服等，心機滿滿，激發起異性的保護欲！

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這次會由身高只有155cm的女演員川島海荷，為大家示範嬌小女生5招超有心機的撩男術！今天她要在後輩的家與同學一起喝酒，而那位後輩正是她的心儀對象！眼利的主持人已經留意到第一個心機位，矮小的川島竟然穿著平底鞋，突顯自己嬌小玲瓏一面！

【1】穿偏長的上衣當做連身裙，當朋友說「你的連身裙好可愛呀！」川島便乘機說：「這是上身衣服啦～不過太大件只能當裙子穿，我很自卑呀」主持人不禁吐槽：「你自卑的話就不要穿平底鞋呀！」川島心儀的男生Hiro看見嬌小的川島，開口便說：「你和朋友站在一起，顯得特別嬌小啊」

【2】這時候川島乘勝追擊，嬌滴滴地說：「不要這樣說～我的目標是長到160cm，每天都在努力喝牛奶！」到達後輩的家，已經有兩位朋友正在喝得興高采烈，這時候川島悄悄拉著Hiro的手...

【3】抬起頭用水汪汪的眼睛看著男生：「那些人都喝醉了，我怕麻煩，你能坐我的旁邊嗎？」利用身高和撒嬌口吻，成功激起男生的保護欲。到酒會進行到一半的時候，川島又發現了新目標！後輩房間有一個書架，川島乘機問他：「你有什麼推薦的小說嗎？」川島透露自己的小心機：「不能讓對方知道自己在迎合他，最好的方法是叫男生推薦他最喜歡的東西，通常他們都會樂於回答！」

【4】故意拿一本放在高處的書本，然後露出困擾的表情！主動製造機會讓男生幫忙，激起他們的保護欲和優越感。這時候與男生拉近距離，乘機製造更多話題！當他把書本借給川島時，她故意露出自己細心一面：「先把書的封面取下來吧，要是損壞就不好了」最後還要來一句：「我讀完這本之後，還要在借其他給我喔。」暗示兩人還會再見面！

【5】酒會途中，故意向男生借衣服：「可以借你的居家服給我穿嗎？現在這身打扮令我不能放鬆～」其實是故意製造機會，露出嬌小女生的「必殺技」－男友風穿搭！過長的衣服顯得女生更加嬌小就連朋友也不禁說：「好像女朋友在男友家中一樣，很可愛！」看來大家都被攻陷了！最後還有一個小心機：「將自己的香水沾到他的衣服上，歸還後仍然留著我的香味，讓他神魂顛倒，可能不會捨得拿去洗掉呢！」

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