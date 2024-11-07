即食麵｜日本專家教微波爐叮麵2大秘技　比煮更好吃！加它超彈牙

即食麵是港人生活中不可或缺的食品之一，不論是甚麼時段吃都一樣惹味。不過即食麵有一個問題，一不小心煮得太耐又或者吃得比較慢，麵身很快就會變淋，嚴重影響食用體驗。日前有日本節目就教了一個秘技，讓麵身保持彈牙。



（《大力女子都奉順》劇照）

日本晨間節目《あさイチ》經常分享一些生活小資訊，日前節目就介紹了在家中讓即食麵變得更好吃的方法。當中講到除了單吃，大家有時候還會將即食麵放進火鍋裏，做最後收尾。雖然這樣做麵身會吸收湯底精華，但也很快就會變淋。

節目中教到，其實即食麵比起用普通鍋煮熟，用微波爐叮出來的麵身會較彈牙、更好吃。做法非常簡單，將即食麵放進耐熱的容器後，倒入適量的室温水，再放進微波爐，按包裝上所需時間的2倍將麵叮熟即可。主持人在節目中實試時就講到麵身的確比起一般煮法彈牙不少，到底是甚麼原理呢？

岩手大學農學部准教授折笠貴寬就講到，這與加熱方法有關。用一般煮法的話熱力會由外圍慢慢滲透到內部，但使用微波爐就能直接從中心開始加熱，更有效促進麵裏面澱粉質的糊化，內部的分子結構被破壞，口感變得鬆軟有彈性。

節目中亦教到，若在叮即食麵前在水中加入半茶匙梳打粉，麩質蛋白的網絡結構會變得更堅固，阻擋澱粉質的流失；進一步提升即食麵的口感。大家下一次煮即食麵時不妨可以試試這個祕技，延長可以享受的時間啊。