「帝王切開」唔關皇帝事、机上空論點解？齊猜猜20個日本四字熟語

日語本身也有不少漢字，當中更會組成「四字熟語」，偶然會在歌詞或日劇的對白出現。部分「熟語」的解釋也相當有趣，四隻字都識都拼在一起就不明所以，各位不妨猜猜自己識幾多個。



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四字熟語是甚麼？

日本的「四字熟語」，意思其實跟我們的「成語」相似，由4個漢字組合而成，可以是某個故事、文學經典，甚至是專輯名稱。眾多的四字熟語中其實有不少跟中文成語的解釋一樣，例如「論功行賞ろんこう-こうしょう」、「虎視眈眈こしたんたん」、「捲土重来けんど-ちょうらい」，日本漢字和解釋也跟中文相同，另外有些雖然跟中文成語的四字組合有少許分別，但意思也一樣，例如「唯一無二 （ゆいいつ-むに）」解獨一無二，不撓不屈（ふとう-ふくつ）解不屈不撓，朝令暮改ちょうれい-ぼかい解朝令夕改等。不過，也有一些四字熟語較難明白真正意思，用中文看更是莫明奇妙。以下20個四字熟語有淺有深，你又識/猜到幾多個？

👇👇👇20個日本四字熟語你又識/猜到幾多個👇👇👇

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1.平身低頭（へいしんていとう）

解釋：低頭認錯的意思

2.自画自賛（じがじさん）

解釋：解作自吹自擂

3. 満身創痍（まんしんそうい）

解釋：中文可解作傷痕纍纍

4. 我田引水（がでんいんすい）

解釋：各家自掃門前雪

5. 十人十色（じゅうにんといろ）

解釋：人各有不同，十人十個樣。

6. 不言実行（ふげんじっこう）

解釋：只做不說，埋頭苦幹。

7. 一蓮托生（いちれんたくしょう）

解釋：要視乎語境，可解作「生死與共」，也解「唇亡齒寒」，同坐一條船的意思。

8. 有言実行（ゆうげんじっこう)

解釋：言出必行

9. 初志貫徹 ( しょしかんてつ)

解釋：不忘初心的意思

10. 阿鼻叫喚 (あび-きょうかん)

解釋：眾生所受極苦之狀態。比喻非常悲慘、呼喚求救的聲音。

11. 画竜点睛 (がりょう-てんせい)

解釋：畫龍點睛的意思

12. 机上空論 （きじょうのくうろん）

解釋：紙上談兵的意思

13. 背水之陣 (はいすいの-じん)

解釋：破斧沉舟的意思

14.帝王切開 （ ていおうせっかい ）

解釋：意思是婦人生孩子時「剖腹產」的意思，與皇帝完全無關。

15. 喧嘩上等 （けんかじょうとう）

解釋：意思是「想鬧交就來啊」，與喧嘩嘈雜無關。

16. 国士無双 （こくしむさう）

解釋：是麻將用語「十三么」胡牌意思

17. 他力本願 （たりきほんがん）

解釋：坐享其成的意思

18. 絶体絶命 (ぜったいぜつめい)

解釋：走投無路、山窮水盡

19.三日坊主 （ みっかぼうず ）

解釋：三分鐘熱度的意思

20. 手前味噌(てまえみそ)

解釋：自吹自擂，自己讚自己的意思