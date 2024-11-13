日本「最靚教車師傅」爆紅　單親媽媽故事超勵志　網民：我要學車

教車師傅如果是位好身材美女，你還可以專心學車嗎?近日香港的社交平台瘋傳日本一位美女教車師傅的照片，樣子不但娟好，身材還相當吸引，惹來不少香港網民熱議，更將她譽為「日本最靚的教師師傅」，究竟這位女生是誰？



（新聞截圖）

記者翻查資料，發現這名突然走紅的女生名為吉愛未，真實身份除了是一位教車師傅，還是一名寫真女優。據吉川在網上的自我介紹，她很喜歡開車，持有「大型二種」和「大型二輪」的駕駛執照，除了一般私家車之外，還可以駕駛大型巴士和超越400cc的電單車。而網上近日瘋傳的照片，其實是她在2020年疫情期間於駕駛學校受訪時的新聞片段。

吉川在去年接受「ENTAMEnext」訪問分享她的人生經歷。她2008年19歲時就曾以「吉川このみ」之名參與寫真拍攝活動，更推出過寫真集和DVD，亦出演過綜藝節目，至2012年結婚後成為全職家庭主婦，正式引退。

她在婚後育有2名孩子，可惜婚姻只維持了6年便破裂。在協議離婚期間，吉川考取各種駕照及師傅牌，並在駕駛學校任職。及後她決定亂掉教車師傅一職重返寫真界，更一度登上《週刊Young Jump》做封面。吉川表示，其實離婚後她就收到大型經紀公司的邀請，但對方要求她搬至東京。由於她希望孩子們可以在較鄉郊的滋賀縣長大，於是回絕了對方。

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至2022年，她決定自立門戶，創立了公司「Aimist」，主要出版電子寫真集及舉辦攝影會等。她同時亦參加不少健美比賽，早前更在比堅尼模特兒的組別中獲勝。這名今年35歲的單親媽媽在育兒同時兼顧各種事業令人佩服，絕對不只是「最靚教車師傅」這麼簡單啊。