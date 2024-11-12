港鐵推扶手電梯「左右企穩」日本設AI監測！做錯有超尷尬「懲罰」

港鐵日前呼籲乘客搭扶手電梯時應「左右企穩」，而非如以往習慣「左行右企」，以避免意外發生。其實在日本亦早有縣市推行禁止在扶手電梯上行走的條例，甚至在車站引入AI系統幫助監管。



港鐵在今年首9個月錄得430宗扶手電梯意外，當中六成與無緊握扶手、失平衡，或攜帶大型物件等有關。呼籲市民應養成習慣「左右企穩」，有行李時亦應選擇乘搭升降機。香港人心急，習慣乘搭扶手電梯時「左行右企」，於是對推行「左右企穩」的反應兩極，有人覺得能維持安全，但亦有部份人覺得多餘。在港人最愛的旅行目的地之一的日本，其實亦有同樣問題。

或許有不少港人都知道，東京習慣靠左邊站，而大阪則靠右邊站；人們於是就會在空著的那一邊行走。基於安全考慮，日本當局亦一直有宣傳乘搭電梯時應企穩，但根據日本電梯協會的調查，2018至2019年間，扶手電梯意外約有1,550件，平均每天有2宗意外，當中亦有市民因跌倒而不幸離世的事件。

在2021年10月，埼玉縣就成為了日本全國首個實施條例禁止民眾在扶手電梯上行走的縣市。名古屋亦於2023年10月1日頒布新法令，規定人們上扶手電梯後，必須站立不動，不能上下行走。不過兩縣市的條例均沒有實際罰則，靠市民自律遵守規定。

（新聞截圖）

在名古屋市營地下鐵伏見站就引入了AI系統，使用感應器採集三次元數據、實時顯示。檢測到有民眾在電梯上行走時，便會播放廣播「違反條例，請不要在扶手電梯上行走」。若在左方排隊的民眾增加，則會播放「請排成兩行站定使用」，情況出現改善亦會有「多謝合作」的廣播。據說自從引入AI系統配合條例，在電梯上行走的人大降約9成，效果顯著。

（新聞截圖）

據報日立建築系統公司亦為明年的大阪世博會開發的扶手電梯，除了設有指示出入口的綠色LED箭頭之外，梯級上亦有兩處照明標示站立位置，目的是鼓勵人們不要讓開一邊、並排成兩行。這個扶手電梯將安裝在距離世博會場館最近的大阪地鐵夢洲站。

（網絡圖片）

雖然現行有實質條例規管禁止在扶手電梯上走動的日本縣市只有埼玉縣和名古屋，但日本全國亦有適當的推廣站定使用扶手電梯。而且若多加留意亦會發現車站及百貨公司等地方亦有張貼海報或標示提醒「搭乘扶梯請站成兩排」，保持安全、同時加快疏散電梯入口處人流。