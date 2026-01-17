日本JR防斬神器「蠱惑的遮」暗藏3大設計！防隨機斬人事件重演

日本歷年來發生過多宗列車隨機斬人事件，相信也有不少人對數年前萬聖節有男性變裝成「小丑」施襲的事件歷歷在目。日本JR部份地區就在 2024年尾引入「防刃傘」，以防備未來的犯罪行為。



JR西日本從2024年11月開始在列車上引入「防刃傘」作最新安全措施（新聞截圖）

日媒ANN曾報導，JR西日本從2024年11月開始在列車上引入「防刃傘」作安全措施。JR西日本社長長谷川一明講到，2023年7月關西機場線的列車上發生了乘客和售票員共3人被刃砍傷的事件，令他們感覺到有必要加強車內保安及預防犯罪的措施。

這次新開發的「防刃傘」在JR西日本近畿地區開始依序配備1,200把。根據報導該遮有3大設計功能，首先為了可以看到對方動作，傘身使用了較通透的材質，但該特殊材質同時也是用刃刺也難以割破的結構。第二傘柄亦設計的較長，以便與持刃者保持一定的距離，傘尖的形狀也使其難以被抓住。第三，除了比一般與傘強韌度高之外，「防刃傘」亦比較輕盈，即使是女性也能輕鬆駕馭。不過，報導並沒有提及「防刃傘」會擺放在哪個位置，以及如何防止乘客當雨傘用。

（《皇家特工：金圈子》劇照）

關東的各鐵路公司亦積極加強防護措施，配備防護盾、防割背心及手套等等。有不少日本網民就讚指大家平常都習慣用傘，而且傘也不太影響車廂風貌，覺得「防刃傘」是不錯選擇。亦有網民講到「防刃傘」的設計讓他聯想到電影《皇家特工》中的裝備。

2021年萬聖夜曾發生日男變裝成Joker斬人縱火的事件（新聞截圖）

不過也有網民認為，很快就會出現「防刃傘」被偷，或者被乘客誤當為雨傘帶走的情況出現。而且當緊急情況發生時，能否及時拿到傘是問題，將傘打開後也有機會阻擋到其他乘客逃脫，但「撇開實際成效，我支持積極發展防護用品」。

