飲酒文化｜日本人為何愛喝酒？背後暗藏2大原因　不只交際咁簡單

有去過日本居酒屋的旅客們不曉得有沒有仔細觀察過，自己桌上的啤酒杯與其他日本客人桌上的啤酒杯的數量呢？許多愛看日劇、動漫的朋友或許也已經發現，其實日本人是相當嗜酒成癮的族群，特別是跟香港人比起，日本人特別喜歡喝酒，上班族一下班就去喝酒，也可不是電視裡才有的事情。



究竟日本人為什麼特別愛喝酒？今天就帶大家認識一下日本人的飲酒文化。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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總之先來一杯啤酒！日本人靠酒精釋放壓力溶入社交環境

在日本，許多上班族有一個常見的習慣，即在下班後參加「飲み会」（飲酒聚會）。這些聚會是高壓環境下的日本上班族們在下班後釋放工作壓力並加強同事之間聯繫的重要儀式。



在日本有句老話「とりあえずビール！」 意思是「先來杯啤酒！」這種話語反映了日本人在聚餐開始前先來點酒精，迅速讓酒精提供放鬆的效果，這也許是香港人比較難想像的。

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這種飲酒文化背後，隱含著對社交和工作壓力的解放需求。透過飲酒，日本人能夠在放鬆狀態加深同事、客戶之間的關係，無論是放鬆還是在酒會中建立商業聯繫甚至是談判都有著很正面的作用。這種「飲み会」文化表明了飲酒不僅僅是放鬆的一種方式，更是融入職場和社交生活密不可分的文化儀式。

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豐富的釀造日本酒文化！各地都有自豪的地酒

日本的飲酒文化不僅僅是釋放壓力的一種手段，它還與日本豐富的釀酒歷史和各地獨特的「地酒」文化密不可分。身為農業大國的日本，在各地都有其獨特的氣候和水質，這使得各地的釀酒廠能夠生產出具有當地特色的地酒。



例如，來自新潟的清酒以其輕盈而柔和的口感著稱，而廣島的清酒則因其豐富的風味而廣受歡迎。這種地方特產酒的多樣性不僅吸引了本地消費者，還成為推動觀光的重要因素。許多遊客會特意到訪各地酒廠，品嚐當地的特色清酒，進一步加深了日本人對於飲酒文化的認同感和自豪感。

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其實也沒那麼愛喝酒？跟歐美比日本還算優等生？

雖然大家都說日本人愛喝酒，但實際上也可能是香港人沒那麼愛喝酒也說不一定？根據厚生勞動省的統計資料，日本人的飲酒量實際上並不如歐美國家那麼高。與歐美相比，甚至日本的平均飲酒量較低，特別是相比那些飲酒習慣深厚的國家如俄羅斯或英國等。



然而，這並不意味著日本沒有飲酒相關的問題。根據調查，日本仍有相當數量的人口面臨飲酒過量的風險，包括每年有數百萬人因飲酒過量而面臨許多衍生的疾病。此外，日本的酒精依賴症患者數量也不容忽視，這些問題也促使日本政府努力地加強對飲酒的監管以及尋找未成年飲酒問題的解決辦法。

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一杯酒背後的乘載許多日本社會與歷史的縮影

總的來說，日本人喜愛飲酒的現象背後有著多重原因，包括文化傳承、社交需求以及壓力釋放等。儘管與其他國家相比，日本的飲酒問題相對較輕，但隨著時代的變遷和社會環境的變化，飲酒文化和習慣也在不斷演變。



例如現在越來越多年輕的日本上班族開始試圖想對這個下班必須喝一杯的飲酒文化勇敢說「不」，也許未來日本又會跟我們刻板印象中的日本開始有許多不同了！

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