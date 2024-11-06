大阪壽喜燒放題店出PO教訓香港人 轟用紙巾藏一物:為何做出這事?

香港人熱愛到日本旅遊，不過有時行為不當就會受當地人非議。日本大阪一間壽喜燒放題店日前在社交平台投訴香港人「無衣食」，事件被香港網紅健吾轉發再轉載至連登討論區，惹來網民熱議，究竟發生甚麼事?



日本大阪有一家壽喜燒放題店早前其IG的限時動態，出PＯ投訴香港人並質問：「為什麼香港人做得出這種事來？！」根據店家在文中表示，有香港客人來到該店，不斷追加點肉，但又嫌他們店的肉太肥，於是吃剩了很多肉，部分更留在碗中。

店員向客人提示指不能浪費食物，結果該「香港客人」就用紙巾把不吃的肉包起並留在枱面，惹來店家大怒，並在ig story 投訴，並教訓香港人：「別忘了這世上仍有很多人想吃但沒有東西可以吃的。」直斥香港人「無衣食」，而店家也拍下了相信是涉事港人用膳後的情況，枱面吃剩一碟牛肉，碟旁也放了數張已用過的紙巾。

網民對事件反應兩極，有網民認同事件影衰香港「好肉酸」，「一見用紙巾包著已經可以肯定係咩人做」、「香港大部份人，都會用「投資/回報」嘅角度去看待世間嘅所有嘢」，不過也有網民認為無何不妥，「罰錢就得啦，我覺得冇問題。咁佢覺得太肥唔食佢自由，咁擺上網公審唔太好」、「視乎當事人所指嘅肥係 intermuscular fat 定係 intramuscular fat，前者通常情有可原因為油膩感太沉重，後者就CLS嘅咪Ｘ學人食和牛。唔嗌 = 蝕，嗌完唔食 = 止賺」。

日本人除了對食剩食物浪費會不滿，其實還有許多不成文的規定，作為旅客是隨時會踩中地雷也不知，《開罐》綜合了遊客9大舉動會令日本人傻眼的事，當中更不少港人常犯！

👇👇👇即睇令日本人傻眼的9大遊客舉動👇👇👇

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【1】電車內大聲講話/打電話

在日本的火車地鐵上基本需要保持安靜，與人交談時要留意壓低聲量。日本人較在公共交通工具内，甚至公衆地方都很少會講電話，若在地鐵上收到電話不該接聽。如有重要電話就應在下一站先下車，講完電話才上車。

【2】著住衫浸溫泉

因文化不同，港人可能會不習慣在浴場內與陌生人玉帛相見的感覺，因此浸溫泉時便會用毛巾遮蓋身體。但因毛巾上的塵埃會污染溫泉水，不應讓它碰到溫泉。有部分地方亦會容許客人使用毛巾或穿著泳衣，大家浸溫泉前可事前調查一下。浸之前也記得一定要先沖身清潔才進溫泉啊！

（YouTube 截圖）

【3】未經同意影日本人

日本人對私隱及「迷惑行為」很敏感，若未經同意就拍下他人的相貌甚至上載至社交平台，屬於侵犯他們的「肖像權」，非常失禮。試過有遊客到日本超市購物時影下水果或蔬菜，都被經理阻止要求刪相。

【4】四個人點二人餐

有餐廳店主表示曾遇過不少分享少量餐點的客人。但卻霸佔了店家的大量位置，與消費不成正比。不但令後面的客人要等很久，店舖的收入也會減低。所以大家去餐廳時應該意思意思，每個人最少都點一樣食物或飲品比較好。

【5】周街食煙

日本自2020年起實施室內全面禁煙，據「健康增進法」規定，現時日本大部分公共場所，例如餐廳、辦公室等地方都禁煙。吸煙人士必須到公共場所設置的「指定吸煙室」或「吸煙區」才可以吸煙。

【6】邊行邊食街邊小吃

在香港篤魚蛋燒賣變走邊吃不是甚麼奇怪的事，因此到日本旅行時也會照樣邊行邊食。不過在日本購買後不應在店內立刻打開，或站在門前就開餐。日本人認為在屋台或街邊店買了食物後若邊行邊吃，撞到別人會引起麻煩，因此都會自覺地走到不會阻礙行人的路旁或小路才進食。大家訪日不妨留意當地人買完後到哪裡吃，參考他們的站位就不怕會令人反感了。

【7】無預約下到訪

日本很多餐廳或活動都需要預約，不過有有不少旅客即使得不到預約也會到店「碰運氣」，看店家會不會讓他們進店。店家為了不冒犯遠道而來的客人有時候會破例讓他們，但這種做法某程度上違反禮儀，在按規矩預約的日本人看來就會令人傻眼了。

【8】在店內打開剛買的東西

不少人購物後都會迫不及待地打開商品，不過對日本人來說把剛買的東西在店內直接打開是很沒禮貌的。不但有可能被店員叫停，亦有可能令其他客人感到困惑，甚至誤會你是小偷。所以如果真的有需要可以結帳後在店內所設的座位就坐後，或離開店舖後才打開吧。

【9】長座公共場所坐位

去旅行時等人集合時或許大家都會坐在附近路上的櫈子上，但若坐太久可能會「霸佔」公眾地方，受當地人非議，甚至有可能會被投訴。因此如果等人或想休息的時候，還是到附近的咖啡店或餐廳點杯飲品坐坐比較好。