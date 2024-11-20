移民加拿大｜遲遲未批永居！港媽擔心病兒無藥食：最壞打算回香港

加拿大2021年推出救生艇計劃，分為Stream A及Stream B吸引港人到加拿大升學及工作，並透過計劃申請加拿大永居。不過加拿大政府早前卻突然宣布，從2025至2027年度逐步減少移民數量後，申請永居(PR)的港人更需與烏克蘭及蘇丹人競爭調整後的配額，令移加港人擔心，本來已滯後審批永居的情況或更嚴峻。

有移加港媽接受當地YouTuber訪問時表示，其一家簽證就快到期，惟移民局仍未有批出永居，擔心患病小朋友在當地得不到醫療協助，此外另一有名港男一家四口移民加拿大3年，仍未獲批永居，擔心當地公司不再聘用感徬徨，隨即引起網民討論。



YouTube@住加男人CanMen

移民加拿大多年的港人Sam在其YouTube頻道「住加男人」，經常分享加拿大的生活及狀況，讓有意移民／移居當地的香港人獲得最新資訊。近日他拍片分享，指由於加拿大更改移民政策，令透過救生艇計劃申請永居的港人擔心再嚴重滯後甚至拒批，故聯同其他港人向議員了解及反映，期間更訪問多位港人，分享他們的移民經歷及情況。

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Sam訪問其中一位港媽，該名港媽表示其簽證雖然仍有大半年才到期，但由於小朋友是長期病患需要覆診食藥，擔心到明年七月到期仍未批出永居，到時未能享用當地醫療服務怕「藥都無得食」，「小朋友一停藥就抽筋，會有生命危險」，「跟先生諗過好多方法，讀書可以要付international fee，但食藥就真係搞唔掂」。而且小朋友由於要睇腦科專科，該等藥物也未必能在坊間購買，到時可能要在當地自己付費睇兒科醫生，「最Worst情況是回港睇腦科醫生」。

有港媽擔心簽證到期後,其患病小朋友得不到當地醫療協助. (YouTube@住加男人CanMen截圖）

至於另一位男受訪者則表示，自己在3年前已移民加拿大，現有公司受聘，惟他們一家四口去年12月入紙申請PR ( Permanent Resident)至今仍未批出，而他申請的延長工作簽證也在明年二月到期，雖然還有幾個月期限，但擔心公司會因工作加簽到期而不再聘用，「我無可能走，已經住了三年，屋又買咗車又買咗」，而且他指小朋友也沒難返香港再接受教育，「因脫離太耐，跟唔到程度」，他最擔心萬一到明年二月仍未批永居會否被遞解出境，「雖然可以拎visitor（簽證)，但就無得做嘢」。

資料圖片

網民對移加港人遭遇反應兩極，有人多謝頻道為港人發聲，並狠批「移民官鍾意批就批，唔批就唔批」，「如果佢早講，可能好多人選擇去英國」，更建議當地港人應聘律師向加拿大政府申訴，並鼓勵當地港人要團結，「無論已攞PR，未申請既，都可以出分力，互相支持及發聲」，也有人安慰港媽指，加拿大基於人道立場不會拒绝診治，「最多是交外國人醫藥費。」

YouTube@Justin Trudeau

不過也有網民狠批受訪中兩位港人移民決定，「小朋友有咁嚴重嘅長期病，根本唔應該用一啲咁高不確定性的「移居」route」、「我29歲黎stream b 嚟做嘢， 每年交既稅一定比大部份人多，住咗3年陣係用咗一次福利（睇醫生）， 但見到好多50幾60既， 賣樓唔洗交稅，嚟讀書拎完pr就退休，或者一家大細嚟付出少少就拎盡曬福利，有時心理都幾唔平衡」，也有人認為在有限額下，先批給單身Stream B年青人也合理。

近年香港遇上移民潮，英國和加拿大都是不少港人考慮移民國家。（資料圖片)

根據加拿大移民、難民及公民部10月24日稱，近年該國移民數字大增，政府決定在未來3年削減移民數字，以應對當地住房、基建和社會服務的需求，其中2025年接納的永久移民人數將從原本預計的50萬大幅下調至約39.5萬人。

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在新規定下，救生艇計劃所屬人道和體裇類別2025年配額為1萬人，2026年將減至6,900人，2027年預計只會分配4,300個配額，需與烏克蘭及蘇丹人競爭調整後的配額。而香港人現時透過救生艇計劃申請永久居民處理時間約為11個月，如果永久居民申請在12月底前仍未獲批，將計入第2年移民限額。

加拿大總理杜魯多周日也在YouTube發布了約7分鐘短片，表示加拿大移民系統遭「壞人」玩弄，例如有僱主試圖不聘用加拿大人，學校為收取更高學費招收國際學生等。所以政府減少移民冀幫助穩定人口成長，當住房庫存趕上人口增長，政府才考慮提高移民吸納率。而Sam在最新的片段中表示，跨黨議員已就港人永居申請滯後情況在內務會議向移民部提出質詢。

資料來源：YouTube@住加男人 、YouTube@Justin Trudeau 、IRCC