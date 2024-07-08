移民加拿大2年港男KOL回港　驚訝父母急速衰老！嘆香港2大轉變

近年不少香港後生仔移居海外，為打造未來跟家人分隔兩地，只能偶爾回港探親。一名年輕的移加KOL近日就在其社交頻道發放短片，表示近日回港兩星期探親，驚覺父母已變老，而且闊別香港兩年，以往在港的朋友和香港大環境都有變化，頗為感概。



Nigel指這次也發現自己轉變，沒有了以前的菱角，尊重了不同人的生活態度，可能「去咗peace的地方。」(YouTube@奶咀Nigel 截圖)

移加KOL「奶咀Nigel」不時會在其YouTube頻道分享他在加拿大的生活日常，近日他發放短片表示，因為早前收到短訊得悉祖母身體突轉差，於是即買機票回港探望。他表示這是他移民加拿大兩年後首次回港，發現父母以肉眼見到速度衰老緊中，「好大反差，已經唔係兩年前咁樣」。

移居海外超有無力感

他表示不少年輕人只帶著10、20萬來到全新地方生活，除非很有家底，否則來回香港使費都幾吃力，相信這是不少移居的港人都有的煩惱和無力感，「一世人見自己摯親可能得返20次，甚或10隻手指數得晒」，這次離開祖母家時坦言更有倒數感覺。有人建議他不如直接回流，但Nigel指這兩年來在加拿大「build咗network」，從事YouTube等多項工作，坦言「創業未滿砍掉重練又唔甘心」，惟有努力多賺錢，有能力多點回港探望家人。

近年不少港人透過加拿大救生艇計劃移民當地。（資料圖片)

香港朋友轉變差超大

Nigel說這次回港也有跟朋友聚會，也發現有不少彼此的成長轉變。他說以前剛畢業，朋友間的話題離不開溝女、揾工，今次回來朋友已做AO、EO、老師，「人工唔錯，傾買樓加人工股票，有自己目標，替佢哋開心」，另一批做保險、貿易等工作的朋友則指生意「開關後差了七成」，感到迷茫。

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感概香港市況轉變

他說，這次回來沒有覺得香港市況特別差，「條街一樣咁多人」。綜合他所言香港有兩大轉變，首先確不少店鋪執笠，但同時間又多了不少手打檸檬茶或手搖飲品店，認為是「世代交替」。不過坦言夜晚的確沒以前熱鬧，他試過星期五深晚出去緬懷一番，發現旺角、尖沙咀晚上真的人流少了，「夜間的士司機也表示生意差了咗好多」。

片段一出不少網民也留言表示理解他的感受，有網民表示移民英國後在港母親突然病重，兩年間英港兩地走來回四次，最後一次是奔喪，明白「移民離開至親真係好兩難」、也有網民表示對Nigel經歷、「好感觸，好感動」「或者呢個就係成長的必經階段」，「看到最後你說話語氣有不捨。祝你在加拿大找到更好的機遇」「真的要回流，也沒什麼大問題」。