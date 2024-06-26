移加港人KOL嘆加拿大難生存：當地鬼佬都要來港揾工！揭最新苦況

加拿大自2021年2月8日起，開啓救生艇計劃，不少香港後生仔透過Stream A/B移民當地。不過隨著近年加拿大經濟環境轉差，不少港人呻在當地揾工越見艱難。有移民加拿大的港人YouTuber近日也透露不少港人都開始考慮回流，甚至連當地人都打算離開。



加拿大的網紅「肥Sam」（YouTube@住加男人CanMen)

2017年移民加拿大的網紅「肥Sam」經常在其頻道「住加男人」分享加拿大移民資訊。他日前發佈影片，揭露了加拿大社會近日真實情況，指當地不但人工低、物價高、揾工難，令新移民步步為營，咬牙生存，甚至連當地人都想離開。

加拿大人：生活困難 要來港工作

肥Sam在片段中表示，早前在超市遇到一名加拿大卡加利中年男人。對方20幾年前曾在香港工作過5年，對香港十分熟悉。該名加拿大男表示，由於現在的收入幾乎不能負擔日常花銷，故決定再次回港從事IT相關工作，而人工約有8,000加幣（約46,000港元），公司更提供港鐵交通津貼，而住所決定借住在灣仔的朋友屋企，「他指香港係好地方，人工高，稅率低，比加拿大好」。

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肥SAM表示，加拿大的生活日漸艱難，整合他在片段中的描述，他共列舉了在加拿大生活3大難處。

住加難處一：揾工競爭激烈

阿SAM表示對比之下，越遲移民加拿大，揾工就越難。疫情過後，就業市場仍有不少空缺，但難度也逐級上升。加息、通脹、消費降級與航空業價格上升，樣樣都大大影響就業市場。加拿大人口亦一直增加，在2023年6月到今年4月，由4,000萬人口增加至4,100萬。阿Sam感嘆，「加拿大面對的問題越來越嚴峻」。現在的加拿大，連偏遠地區的快餐店都有中國人與南亞人工作，競爭非常激烈。

住加難處二：人工低稅率高

在加拿大要找人工較高的工作，難度極高，連當地人都無份。若是在加拿大找到兼職，假設一小時有25加幣，一星期工作30小時，一個月到手也只有3,000加幣（約17,200港元）。不過，阿Sam表示「越努力打工，周圍就越逼你交稅」，加拿大稅項繁多，要交碳稅、省稅、銷售稅，「揾嘅人工只剩4-6成」。

而有錢人亦不好過，越來越多人因為稅制離開。在加拿大，當本金超過25萬加幣，賺錢的66.67%要計資本利得稅，令不少富人失去投資意欲，導致加拿大資金流失。

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住加難處三：生活成本高

肥SAM指，現在在加拿大生活「不合理地貴」，他更表示「想在溫哥華生存，最少也要100萬加幣（約570萬港元）」。想在大溫哥華地區租屋，阿Sam表示「溫哥華較好地段租屋也要4,000蚊（加幣）」。選擇其他地區價格實惠的一房單位，也需要接近1,000加幣（約5,700港元），而且還沒計算其他生活成本。

加拿大物價高，不少人更需要尋求食物銀行協助。他說根據加拿大過去一年的食物銀行報告，竟有3成多人都嘗試接觸過食物銀行，2成半人生活貧窮。

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中產比窮人生活更困難

在加拿大，最不好過的並不是貧窮人口，反而是中產階層。阿Sam指加拿大「左膠大愛，自由黨派好多福利」，貧窮人口福利豐厚，偏遠小鎮則更加優渥。他們每誕下一子更可以每月獲得最多2,000加幣（約11,400港元）的兒童福利牛奶金，更不需繳稅。對比之下中產階層雖然願意工作，但交完稅就有一半人工就此蒸發，比起貧窮人口反而更難生活。

不過肥SAM也勉勵移民港人，指移民就像跑馬拉松，「現在只是起步階段，也不用否定現在生活艱苦會是永遠」，而且現在盛行WFH，港人又有兩文三語，拿到身分之外，再考慮其他發展和機會也不遲，「無論幾辛苦都好，捱埋個citizenship先」。

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網民大呻在加難生存

網民留言表示香港起碼有全職工作返，加拿大全部都是兼職，扣稅後一個月人工可能都沒有5,000港幣，感嘆道「每個月就係燒老本、而想再打多份工亦難搵到」。另外，亦有網民表示「就算有份工！溫哥華超級難儲錢！好難生存…..」、「我對加拿大失望，除了生活成本之外，更重要的是治安，加拿大的治安真的愈來愈差了」、「早期加拿大移民已全家回港，年青人找不到工作，找到都係低下工作」，當中也有不少網民鼓勵移居當地的港人，「外地確是一塲長跑比賽。不怕苦，有骨氣，有毅力就能遇上機會，這也正是我們香港人的優勢」、「去邊都唔緊要，最緊要生活得開心」。