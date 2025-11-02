移加港男列「窮L」移民5優勢完勝有錢人　一樣有車揸+大屋住:真爽

近年不少港人選擇移民至加拿大定居和工作。早前有移加港男於討論區上表示，一個「窮L」移民其實比本身住私樓，月入三四萬的「有錢人」更爽，因不但住屋、工作、收入方面都「完勝」香港的高收入人士，自己移民後才明白甚麼是「財散人安樂」！



移加港男早前於討論區上發文表示，自己於香港月入只有萬多元，而且當初只帶了10萬元移民指加拿大，但到了加拿大生活才發現「其實窮X一個移民真係好爽」，比起那些於香港月入三四萬、住私樓、日日用Uber的士的朋友都生活得更好，港男還大列5點窮人生活完勝「有錢人」。

1.收入落差

港男表示，自己於香港收入一直都是1萬多元，到加拿大後收入亦是同樣「落差不大」，但反觀他每月薪金達三四萬的朋友，移民至加拿大後薪金至少「少起碼一半」，連同扣稅大家的收入根本相差無幾。

2.房屋

樓主於香港一直都是住公屋，自己「由細到大都無諗過買到樓」，加上自己現在又沒有打算結婚生子，因而對買樓「無感」。他表示自己移民指加拿大後便找了一見無需簽約的評價「basement」自住，環境空間不但比香港好幾倍，自己一個人住自由度又大「唔著褲通屋走無人理」。

但身邊的朋友卻日日呻人工低樓價高，於加拿大買不到樓，而因為他們習慣了住私樓，並「嫌basement污糟shared house好雜」，自己即使買不到樓都要「住返高樓大廈」，還要「位置好 近downtown出去玩」，最後要東奔西撲「不斷搵人夾租無晒自由」。

3.交通

樓主表示，自己於當地一早便付全額支付購買了一輛車，方便出入。當年18歲自己已經考了車牌準備做運輸，但朋友大都是以Uber和的士出入，結果到加拿大後還要等一年才能考車牌。買車方面朋友又嫌「二手車又殘又危險」，一定要買新車，現在日日呻沒有車不能出外遊玩好悶，常常要找他做「小司機」。

4.飲食

樓主指，自己於香港平日很少出外吃飯，除了貴之外，還不健康，久而久之便喜歡自己煮食，現在一個人住「日日都可以發揮廚藝」。但身邊的朋友因「由細有工人湊，大咗又餐餐出去食」，現在於加拿大又不懂煮食，出外食又嫌小費貴，買餸又嫌重，「日日見佢哋lunch box好似醫院餐咁」，自己都無眼睇。

5.工作

至於工作方面，樓主表示朋友們「把口話唔介意做藍領」，但又只找Office工，找到工「一係就話唔要做華人公司，一係就話要一個鐘lunch」，結果朋友們寧願失業三個月淨花費積蓄，但自己又餐廳做已經好開心，餐廳工還包飯，連飯錢都能「慳返筆」。

對於加拿大生活，樓主表示自己是移民後才明白「財散人安樂」，一個人無錢反而沒有那麼多追求，「心靈滿足已經夠」，本身自己以為發達財財自才能「談笑風生，笑看風雲」，但他發現「原來做一個窮X移民已經可以」。

貼文一出即引起網民熱論，有網民表示「天生低下階層真係冇得輸」，「心態好緊要，知足就夠」，「不嬲窮X冇野輸 離開香港隨時過得仲好」，但有網民則指樓主如此數落別人都只是滿足自己的「自卑感」，「只不過你係咁數人都係好無謂」，「突顯出你幾咁在意同人地比較，一係就鍾意睇人X街，一係就其實自卑感作崇不停搵嘢安慰自己」，不論如何生活「自己人生過自己喜歡嘅生活就可以」。