日媒曝光AV女優「肉金」價目表　人氣女優星級待遇！收費逾呢個數

11月21日香港警方於掃黃行動中搗破一個由本地人士操控的跨境賣淫集團，「律風」行動中39人落網，包括日本AV女優。有日媒在報導事件時表示，AV新法令女優們收入減少，被逼到海外賣淫賺錢。業內人士受訪時就揭露價目表，指人氣女優的「肉金」竟叫價這個數！



日前「律風」行動中被捕的人當中包括日本AV女優「麻宮」，而據消息稱，賣淫集團在Telegram開設的群組中女優名單多達近20人，每次交易金額由數千元至數萬元不等。日媒FLASH報導事件時表示，日本有網民批評女優們為「日本之恥」，亦有人指出是AV新法令女優們工作大減、失去收入支柱才被迫選擇到海外非法賣淫。

AV女優有各自的價目表，人氣女優收費逾100萬日圓也是很常有的事（FLASH）

有「性接待」經驗者受訪時表示，日本AV女優在中港台是明星級的待遇，自己也聽過不少女優說曾到中國、印度、澳門等地工作。而有負責安排女優進行「性接待」的業內人士亦透露，日本國內最近很流行招待中國富裕層，有名的女優有各自的價目表，人氣女優收費逾100萬日圓（大約港幣5.1萬元）也是很常有的事。從圖中可見，最低價的女優收費45萬日圓（大約港幣2.3萬元），最高的則達125萬日圓（大約港幣6.4萬元）。若是到海外賣淫賺錢，相信能賺到更多。

這次事件並不是首次有AV女優在海外賣淫被捕，在2023年9月及2022年10月，香港警察亦分別曾在行動中拘捕AV女優落網。實際上近年受到疫情及AV新法的影響，到海外賣淫的女優持續增加。化名恭子的單體女優就曾在《デイリー新潮》訪問中親述在2021年上半年到美國西雅圖買春賺錢，當時以10日契約遠赴西雅圖，每天需要無套與10多人發生關係。雖然因行程太辛苦，她一個星期後便提早回日本，但最終她酬金連貼士仍大賺300萬円（大約港幣15.2萬元）。

除了AV女優亦有不少一般風俗女子為了謀取更高薪酬選擇到海外賣淫，甚至令部份國家對日本入境的旅客審查變得嚴格，以避免她們以旅遊簽證入境進行非法賣淫行為。不過AV業界競爭激烈，AV新法亦令女優的工作大幅減少，而且日本經濟並不明朗，女優們寧願冒被捕風險，仍要赴海外賣淫賺外快維持生計的現象似乎還會持續。