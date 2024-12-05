羅淑佩升官做文體旅局局長　被網民讚「最貼地局長」6件事認識她

國務院今日（5日）公布任命羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，免去楊潤雄的文化體育及旅遊局局長職務。升官的羅淑佩最廣為人知是她另一個身分Hellosss（MIRROR成員IAN陳卓賢粉絲的名稱）。除此之外，大家對這位被喻為「最貼地」的新局長又認識幾多?《開罐》整合了資料，為大家介紹下。



普遍網民對羅淑佩升官一事都表示贊同，認為她會勝任該職位，有網民更提議可以找IAN做香港旅遊大使，甚至有網民猜想粉絲升官，作為偶像IAN會否跟住「升」轉做MIRROR上弦一。其實羅淑佩除了追星出名，她任公務員以來也多番建立功績，當中以打擊富戶更被網民激讚出色。

👇👇👇6件事讓你認識羅淑佩👇👇👇

1.公屋長大

現年 56 歲的羅淑曾在過去訪問時透露，她在三歲時由觀塘搬到葵涌石蔭邨居住，一直居住至石蔭邨拆卸重建，父母則搬到山上的安蔭邨住了十多年。她曾就讀當區的女校保祿六世書院，1989年取得香港中文大學政治與行政學系社會科學學士學位。

保祿六世書院網頁

2. 曾任職政府多個部門

1989年加入政府，曾先後出任勞工主任、貿易主任，1990年7月轉職政務職系後，於2022年4月晉升為首長級甲級政務官。她曾在多個決策局及部門任職，包括前銓敍科、前政務總署、前憲制事務科、政務司司長辦公室、前貿易署及前環境運輸及工務局、曾任旅遊事務副專員、政制及內地事務局副秘書長、運輸署署長，房屋局常任秘書長兼房屋署署長，至2024年12月5日接替被免職的楊潤雄，升任至文化體育及旅遊局局長，可說是步步高升。

資料圖片

3. 自爆是Hellosss

羅淑佩最廣為人知是MIRROR成員IAN陳卓賢的粉絲，更不時被網民拍攝到「追星」，IAN開個人演唱會時她更送上花束祝賀拍照放上FB，又曾在電台大讚偶像聽媽媽話「唔揸快車」，「呢個小朋友實在太好啦，除咗識作曲又打過港隊排球，應該支持吓！」

羅淑佩早前接受車淑梅訪問時坦言，不介意被指「追星署長」，「我去到呢個年紀，點解大家覺得唔可以再做返一啲大家都做嘅事情呢？」更並表示年輕時鍾意譚詠麟，「到而家佢全部碟我都齊晒，我覺得好自然啫。」

4.高調跟進何伯何太個案

除了追星被指夠貼地，羅淑佩在任職房屋局常任秘書長兼房屋署署長期間，更積極嚴打違規公屋戶，當中最出名是跟進何伯和何太個案，並揭發何伯並不是公屋住戶，會與內地部門合作，調查內地資產，「當事人自己咁高調嘅個案，我唔去調查，社會都覺得唔係好妥」。事件更激得何伯何太二人紮紮跳，開直播怒轟「我要求同局長談判！縱容下屬逼害市民！揸住雞毛當令箭！」

5. 積極打擊公屋富戶

除此之外她也積極打擊公屋富戶，推出「善用公屋資源獎勵計劃」，鼓勵市民提供確切情報，令房屋署成功收回單位的實名舉報人士提供3000元獎賞及感謝狀作為嘉許。

6.至今仍是單身貴族

工作上拼搏的羅淑佩還是單身，但沒有刻意的去追求戀愛，曾表示自己是「等天意」的狀態。但被問到Ian是否她的理想型時，她則表示自己年紀大：「吓？我做得佢阿媽有找喎！」雖然Ian不是她心中的白馬王子，但就覺得Ian當她的兒子也不錯。