麻瓜注意！東京哈利波特影城「葛來分多之劍」違反槍刀法緊急下架

電影《哈利波特》是不少人的童年回憶，近年新開的日本東京「哈利波特影城」更是魔法迷必去打卡的旅遊熱點，也必買紀念品回港留個紀念。不過近日有消息指，影城內其中1款「葛來分多之劍」（Godric Gryffindor’s Sword）涉嫌違反了日本的《槍炮刀劍類持有等取締法》，須緊急停售，已購買的顧客可全額退款。



Warner Brothers圖片

綜合外媒報導，這款著名寶劍「葛來分多之劍」長達86公分，還原度非常高，售價每把3萬日圓（約1500港元），根據華納兄弟的網站上介紹，這把寶劍的手柄以木製造，再配以不銹鋼刀片，被形容為「葛來分多之劍的真實重現」。不過，近期有人發現這把劍的刀鋒過於鋒利，警方接獲報案後上個月通知華納兄弟，指該劍違反了日本的《槍炮刀劍類持有等取締法》（簡稱「槍刀法」）。

日本的《槍炮刀劍類持有等取締法》於1958年訂定。日本政府對國民持有武器有嚴格限制，即使是儀式用的刀劍也需要註冊。

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據了解，這把「葛來分多之劍」在2023年5月至2024年4月這12個月期間，已共售出逾350把，而哈利波特影城所屬的「華納兄弟日本影城」（Warner Bros Studio Japan）已在網上發出日文、英文公告，網上及實體店鋪目前均暫停販售，同時呼籲買家可將寶劍退貨並會全額退款。