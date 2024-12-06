日本最邪祭典｜絶不能偷睇！否則會遭神明詛咒　有人曾失明或跌死

日本一年中舉行不少祭典，每逢有活動附近一帶都人山人海，給人的印象非常熱鬧喜慶。但每年在愛知縣舉行「寢祭」的祭典就被稱為「絕對不能看的祭典」，若看到儀式的過程就會厄運纏身到底是甚麼一回事呢？



位於愛知縣田原市的久丸神社在每年農曆新年期間都會舉行「寢祭」，300多年來就被傳為「絕對不能觀看的祭典」。當地的學校甚至提醒學生，即使回家也不能因好奇偷看祭典。有住在當地64年的居民受訪時亦表示，自己從來沒有看過祭典過程。

為了避免人們不小心看到，街道上還會設置告示牌告知祭典的時間。據久丸神社的大森愛子宮司(神職人員)指，自古就有傳言指，如果看到儀式會受到神罰，「曾有人爬上屋頂去看，結果不幸墜下死亡，或者失明……」。

「寢祭」舉辦了300多年，一直禁止觀看，只靠宮司們口述傳承下來。但近年越來越多人不認識「寢祭」，為了繼續傳承這項傳統，神社於2024年第一次開放祭典供媒體拍攝採訪；指通過螢幕觀看祭典不會有問題。祭典中丸神社的神官們花兩天時間，抬「神體」徒步往返於同一地區約600米外的神戶大宮神明社。而祭典期間的確沒有任何來觀看的居民。

但如果一不小心看到「寢祭」又該怎麼辦呢？大森官司表示祭典會有「救濟規則」。在第三天神社會有一個「謝罪祭」的儀式，只要接受祈禱，便可以保證無病無災。有市民受訪時就表示自己第一次不小心看到祭典，小朋友之後就發燒，於是來接受祈禱。拍攝當日採訪團亦因為直接看到了神體，而接受了祈禱。

（新聞截圖）

隨著時代變遷，祭典也在變化。據指為了讓更多人了解這個「絕對不能觀看的祭典」，神社正考慮將「寢祭」改成參與型的祭典，在明年起只要接受謝罪祈禱便可以觀看祭典。若「寢祭」開放公眾參加，不知大家有又沒有興趣去參與呢？