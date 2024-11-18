日本活人祭祀竟是真？地震震出「人柱」意外揭開都市傳說恐怖真相

各位知道「人柱」這個詞嗎？它經常出現在日式恐怖作品中，是一種活人祭祀的形式。以前的人們認為，在某一塊土地上開工會觸怒當地的土地神，因此將活人作為地基，藉此鎮壓那些邪氣以求平安。世界各地多少都有人柱傳說，在日本也不例外，然而，他們通常都是300年以上的建築，但在北海道有個啟用於1914年的隧道，卻在幾十年後被發現了可稱為是「人柱」的證據，震驚了日本，今天就讓我們來看看「常紋隧道」的故事吧。



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北海道一場地震，震出了磚牆後的人類骸骨

1869年，明治政府正式將北海道納入日本的行政區域中，並派遣「開拓使」前往北海道進行開發，包括農曆與各項基礎建設等等，並鼓勵日本人移住至北海道進行開拓。1912年，日本開始修築北海道的旅客鐵路，而常紋隧道則是在這個時期動工，工程歷時兩年，最後在1914年，常紋隧道竣工並啟用。



然而在1968年，北海道發生了「十勝沖地震」，受到地震的影響，老舊的常紋隧道也因此有所損毀。1970年，日本政府開始整修常紋隧道，但在施工進行到途中，工人們卻在磚牆的後方發現了人骨，在之後針對入口處與山坡等多個地方，發現了更多的人類遺骸，這次的修築工作，竟意外地揭開了被隱藏起的恐怖真相。

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進去後就只能工作到死，令人畏懼的「章魚部屋勞動」

北海道在開拓之初，是由囚犯來進行開闢道路的工程，為了防止囚犯逃亡，他們被用鐵鍊捆在一起，並在任何天氣下都必須工作，這樣的勞動方式，就被稱為「章魚部屋勞動」。1894年，迫於社會的輿論下，這個開發方式被迫中止，但此種工作方法被私營企業所模仿，他們透過仲介哄騙外地的勞工，將他們騙到北海道進行艱苦的開發工程。



這些被騙到北海道的外地勞工們，不但要進行艱苦的勞動，還沒有任何的娛樂，食物也非常匱乏，而且，他們還要遭受來自工頭的毆打與辱罵，不堪負荷而死亡的勞工不計其數，當時的常紋隧道便是在這樣的情況下建造起的其中一個建築。在後來，常紋隧道就一直流傳著許多靈異事件，甚至在附近的山丘採摘野菜的人表示，時不時會撿到疑似人類的骨頭碎片，那些或許就是不堪負荷而逃走，卻在半路倒下的那些工人們吧。

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「人柱傳說」遭到證實，興建慰靈碑悼念亡靈

常紋隧道本就有其中一個工人被作為人柱的都市傳說存在，而這次挖出的骸骨卻也直接證明了傳說的真實性，他們就像是過去被用於人柱祭祀的人們一樣，成為了常紋隧道的一部份。不過，他們並不像是過去為了祭祀神靈而遭到埋起，而是企業為了處理這些屍體而進行的措施，這引起了日本社會的譁然，甚至有工作人員表示，這些遺骸或許只是其中的一部分也說不定。



這些遺骸後來被埋在了留邊藥町公墓的「常紋隧道殉職者墓」中。1980年，留邊藥町也在金華號誌站西側的高地修建一座殉職者紀念碑，希望能夠藉此紀念並撫慰這些開發先民的亡靈。

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印證真相的書簡，至死都無法忘記的那間牢房

一起地震震出了不人道的「章魚部屋勞動」以及北海道開發的辛酸血淚史。在事件爆出後，一封由原常紋隧道工人家屬所公布的私人信件「石島福男書簡」更是證實了這段歷史，他的家人也在遺物中發現了追悼儀式相關的剪報，或許，他到死前都還有一部分的靈魂，掛念著那些殉職的同伴，並永遠留在那小小的房間裡面吧。



希望各位讀者們在讀完這篇故事後，也能夠感念先人們的開發，有他們的努力，才造就了現代我們生活的便利社會。

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