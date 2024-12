「Queen Never Cry」係咩意思？拆解近期瘋傳meme　原來源自韓漫

你看過「Queen Never Cry(女王從不哭泣)」的meme嗎?



日前有網友在台灣PTT閒聊版分享近期社群爆紅meme,只見圖片中孕婦生產後,面對哭鬧不止的嬰兒時,說了句「Queen Never Cry」,嬰兒便瞬間停止哭泣,一秒正經並擺出與母親如出一轍的女王表情。漫畫嚴肅又好笑的劇情引發網友高度關注,各種惡搞、二創版本也讓這一迷因梗廣為流傳。

【圖輯】點圖放大看「Queen Never Cry(女王從不哭泣)」解釋及漫畫原圖👇👇👇

近期網絡熱門meme 「Queen Never Cry」爆笑表情令人印象深刻(01製圖)

+ 11

Queen Never Cry meme瘋傳!原作竟是網漫名場面

網絡瘋傳的「Queen Never Cry」meme梗,其實出自WEBTOON網漫作家범배(beombae)所創作的網絡漫畫《기자매(Ki Sisters)》第34集,劇情講述惡毒女配Lola的出生過程,當醫生們將哭鬧不止的她抱到母親面前時,她的母親並沒有流露出產後的疲憊,反而雙手抱胸、露出一副嫌棄的表情,直接對孩子說了一句:「Queen Never Cry。」在眾人驚訝的目光中,Lola竟瞬間學會了母親的模樣,擺出了一張冷酷的「女王臉」。

原作無厘頭的劇情惹得網友大笑不止,尤其是母親嫌棄的表情搭配「Queen Never Cry」,以及嬰兒叉手不哭、女王般的顏藝表情,讓網友紛紛表示,

「這meme臉太神了」

「這梗真的有毒」

「嬰兒耍帥的臉很可愛」

「畫風更添喜感,尤其那個豎起來的鳳眼」

「完全就是超癲」



由於此景實在令人印象深刻,網友將其PO上社交平台X後便在國外廣為流傳,引發大量改圖、二創,甚至將知名IP崩壞:星穹鐵道、Duolingo等角色帶入漫畫情境,創造出各種名場面。

Duolingo二創版本引發關注 WEBTOON也下場玩梗互動

源自韓國搞笑漫畫的「Queen Never Cry」改圖meme爆紅後,語言學習軟體Duolingo(多鄰國)也緊跟時事,將嬰兒改成吉祥物Duo並配文「adding this lesson to the app (將這節課新增到應用程式中)」,吸引網友朝聖;而原作漫畫網站WEBTOON也貼文底下玩梗互動「i was about to cry, but then i remembered...(我差點要哭了,但我想起了…)」完美呼應熱梗「Queen Never Cry」。

