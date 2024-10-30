麥玲玲2025蛇年運程｜12生肖財運+愛情總運勢全面睇+開運大法

即將踏入送龍迎蛇，在龍年不順的朋友，蛇年可否大翻身呢?哪些生肖蛇年會犯太歲？哪個生肖蛇年會行大運人財兩得意？《開罐》請教了堪輿學家麥玲玲師傅，講解12生肖2025蛇年整體運勢以及開運大法！即睇麥師傅點講！



新一年以立春開始計算，而2025年蛇年立春之日，是西曆２月3日晚上10時12分，便是蛇年乙巳年的開始。換言之2025年2月3日晚上10時12分(立春)後出生的嬰孩，其生肖才叫屬蛇。

2025年屬蛇運程運勢

屬蛇的朋友今年是本命年犯太歲。今年最好有喜事沖喜，如結婚、添丁、買樓或創業，但投資就要保守一點。詳細運程：麥玲玲2025年屬蛇運勢+開運一文睇清

2025年屬馬運程運勢

屬馬的朋友今年無沖合，更有一組吉星拱照，包括「太陽」「天廚」「咸池桃花」「文昌星」，運勢都有明顯進步。不過凶星「晦氣」讓人際關系現暗湧......詳細運程：麥玲玲2025年屬馬運勢+開運一文睇清

2025年屬羊運程運勢

屬羊的朋友今年無沖無合，整體較為平穩，惟今年吉星欠奉，事業、財運難有助力，易有小人是非圍繞，宜凡事親力親為。詳細運程：麥玲玲2025年屬羊運勢+開運一文睇清

2025年屬猴運程運勢

屬猴的朋友今年集「刑太歲」、「破太歲」及「合太歲」於一身，所以今年是一個吉中藏凶的年份，運勢波濤起伏，要避免衝動行事。詳細運程：麥玲玲2025年屬猴運勢+開運一文睇清

2025年屬雞運程運勢

屬雞的朋友今年各方面運勢均有進步，有「三台」、「將星」、「地解」一組有利事業的吉星拱照，但同時有凶星「官符」，易有官非訴訟。詳細運程：麥玲玲2025年屬雞運勢+開運一文睇清

2025年屬狗運程運勢

屬狗的朋友因在龍年太歲變化最多，蛇年是重新開始的年份，尤其感情方面，此外也有吉星「月德」、「唐符」有助事業和財運發展。詳細運程：麥玲玲2025年屬狗運勢+開運一文睇清

2025年屬豬運程運勢

屬豬沖太歲，是十二生肖中變化最多，好壞難料。今年有一組凶星飛臨，大額破財、做事困難重重。詳細運程：麥玲玲2025年屬豬運勢+開運一文睇清

2025年屬鼠運程運勢

屬鼠者的朋友有吉星拱照，財運、貴人運上揚。凶星有代表起伏較大、時好時壞的「暴敗」，投資需格外小心。詳細運程：麥玲玲2025年屬鼠運勢+開運一文睇清

2025年屬牛運程運勢

因為牛和蛇本身是三合生肖，屬牛的朋友今年有利於創作事業，可惜它又代表孤芳自賞，導致人際關係薄弱。今年有一組凶星降臨，要特別小心有損傷，以及留意長者健康。詳細運程：麥玲玲2025年屬牛運勢+開運一文睇清

2025年屬虎運程運勢

屬虎的朋友今年「刑太歲」及「害太歲」，不利人際關係，容易有小人，為人處事低調點比較好。另要小心腰、膝、腳踝等關節受傷。詳細運程：麥玲玲2025年屬虎運勢+開運一文睇清

2025年屬兔運程運勢

屬兔的朋友蛇年無沖無合運勢算不錯，有機會升職加薪，但有三粒凶星容易影響旅程遇上波折阻礙，所以儘量不要參加危險的戶外活動。詳細運程：麥玲玲2025年屬兔運勢+開運一文睇清

2025年屬龍運程運勢

屬龍的朋友在蛇年是重新開始的年份，有「天喜」這顆桃花星，但凶星有「病符」「陌越」易有傷風感冒、容易睡得不好。詳細運程：麥玲玲2025年屬龍運勢+開運一文睇清

資料來源：麥玲玲《2025蛇年運程》，由麥玲玲師傅授權轉載。