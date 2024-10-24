2025上半年12星座運程出爐　一星座愛情事業雙收、財運排包尾是它

眨眼2024年已經差不多來到最後2個月，又是時候要留意一下自己來年的運程了。最近日本占卜師「トリプルK」就分享了2025年上半年12星座的整體運程。當中有一個星座愛情事業雙收，這星座甚至有機會閃婚？到底是誰呢一起來看看吧！



金牛座姜濤（資料圖片）

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2025上半年12星座運程

白羊座

2025年上半年，白羊座朋友在愛情和工作方面都可能發生戲劇性的轉變。由4月開始戀愛運會暴升，只要夠主動，遇見適合對象的可能性就會增加。在工作方面，一向獨自努力的白羊座，只要留下自我，願意跟其他人合作，就能取得不俗的成績。

金牛座

過去數年的努力新一年終於有成果，雖然之前環境突然出現轉變，但你無懼變化依然繼續努力及進步。從新年到3月，是你行動力最高的月份，有機會會轉工或搬屋。6月起則開始進入工作和愛情的收成期。

雙子座

2025年財運最佳的星座，雖然過去2年，你可能因某人經歷了特別困難的時期，但到了今年情況將會逆轉。上半年雙子座不論是愛情、事業、財運都會突然間有好轉，也是投資的好時機。特別是3至6月最為幸運，你可以發揮自己的魅力和溝通能力、擴大人際關係，甚至會遇到合適對象呢。

巨蟹座

2025上半年你發現到自己的新一面，不妨重新挑戰以前未能成功的事。6月份你會在職場上受到關注，有機會轉到重要部門。雖然責任會因此變重，但若願望找周圍的人幫助，下半年必定有好成果。

雙魚座林明禎（Instagram：@minchen333）

獅子座

獅子座的運氣會在下半年會逐漸提升，職場的人際關係也特別好。而2月到4月你的戀愛運提升，即使有情敵出現，也絕對不是你的對手。

獅子座應避免過於拘泥於過去的成功或舊有的方法。有自信是好，但如果只依賴過去的經驗來推進，可能會錯失未來工作的新機會。要保持接受新資訊的靈活性。建議放下固執，多向年輕人或後輩聽取意見。

處女座

上半年處女座運勢較為安穩平淡，金錢運更加在12星座中排行包尾。不過愛情運上升，正在尋找另一半的人，1月至2月有可能會遇到令你一見鍾情的對象，而有另一半的人，2025年更是帶她/他見家長的好時機。

天秤座

天秤座論是愛情還是工作，上半年的運勢也不錯，4月至5月是你行動力最高的時期，是踏出新一步的好時機，不論是獨立、轉工、搬屋，都放心去做吧！不過天秤座明年愛情運勢相對較差，也是12星座中排行最尾。如果你對過去的關係感到厭倦，就應該要為下一步做好心理準備。

天蠍座

天蠍座在2025年會有個好開始，在1月至3月愛情及事業運都不錯，這段時間也可以嘗試考取資格和提高技能增值自己，將來必定能派上用場。在4月至6月，工作上可能會出現大變化，但這也是前往成功路上的踏腳石。

水瓶座Edan呂爵安（Instagram：@edanlui）

人馬座

上半年人馬座在工作上會找到好拍檔，人際關係亦不錯。尤其是4月到6月，可以主動擴大朋友圈，透過新的嗜好、興趣班或工作有機會遇到好緣分。

山羊座

學習語言或減肥等並非一朝一夕，但山羊座在上半年將會取得成果。1月至3月是你透過與他人競爭而變強的時期，無論是工作還是嗜好，你總能成功打低對手。

水瓶座

水瓶座在2025年1月到3月會忙於興趣，到4月開始工作會較忙碌。明年戀愛運也不錯，同事更有機會成為你的人生伴侶。5月至6月是轉工搬家的好時機。

雙魚座

上半年雙魚座的愛情運極高，1月至4月會十分受歡迎，甚至有機會與另一半或剛認識的新對象閃婚。到了6月你會動力十足，人際關係也可能會出現變化，無論是在工作還是在生活中，都會有暖心的互動，加深彼此關係。