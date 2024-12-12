女人出軌有樣睇？愛情專家揭5大徵兆 突然不信任你或已被「帽」

愛情世界男女都會出軌，天生較敏感的女人出軌起來更是神不知鬼不覺，很多時另一半發現時其實已經「帽」咗。究竟女人出軌會有何蛛絲馬跡？有愛情專家跟《開罐》表示，跟男人一樣，女人出軌其實都有跡可尋。



《幕後玩家》劇照

HK Romance Dating創辦人張惠萍Anita表示，原來平時看上去純純品品的女士也有偷情的機會。雖然女士偷食的比率較低，不過人不可貌相，有時我們也可從女朋友的蛛絲馬跡判斷她有沒有出軌的機會。

👇👇👇即睇女伴５個出軌蛛絲馬跡👇👇👇

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1.回應率降低

相比起以前，她回覆訊息的時間愈來愈長，回應的字數也愈來愈少；另外面對面交談時，她亦變得話少起來，因為怕多說多錯，透露了秘密。

2.打扮改變

通常當關係愈久，女性在伴侶面前會花少一點心思打扮。若她最近打扮突然轉變，變得花枝招展了，有機會是遇到新對象。

3.變得多疑

她有機會對你愈來愈不信任，經常懷疑你，顯得不安，原因是投射了自己的處境於你身上。

4.表示不滿

她可能會表示不滿現時的關係，希望與你設立一些界線。

5.神神秘秘

社交媒體上她發貼的頻率可能突然降低，以避免透露現時感情狀況。另外使用電話時，她也常左顧右盼，怕被你看到螢光幕。