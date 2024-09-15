自戀狂｜遇到這種男人請即分手！自戀者5大特徵　讚你聰明要小心

在一段親密關係當中的自戀者，是從來沒有過充實的個體... ...



極度自我中心、只愛自己的自戀者

少年Narcissus是希臘最俊美的男子，無數的少女對他一見傾心，可他卻自大地拒絕了所有人。這當中包括山中仙女Echo。她因為悲傷而消瘦下去，最後她的身體完全消失，只剩下憂鬱的聲音在山谷中迴盪。



這件事激怒了眾神，他們決定讓Narcissus嘗一嘗苦頭：愛上別人，卻不能以被愛作為回報。有一天Narcissus在水中發現了自己的倒影，殊不知是他本人，愛慕不己、難以自拔，在赴水求歡時溺水而死。



在戀愛中，總是有那麼多無論是我們自身的、還是他人的問題讓我們困擾。而有一些人之所以進入親密關係，不是他們受到別人吸引、需要談戀愛，而是他們極度需要別人的幫助來填補內心的空虛，以及維持情緒的平衡。除了對完美的幻想、對他人的嫉妒，以及害怕受到羞辱以外，他們內心其實是空虛無比。

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自戀者以征服或贏得戀愛對象來獲得滿足，尋找那些認可他們的重要性，並能容忍他們轉嫁羞恥感和嫉妒心的人。若是你的曖昧對象是自戀型人格，抑或交往對象有這種傾向，那你可就要小心了。當他們得不到所需的自我滿足時，就會離開；有時候，離開他們，反而還會比較快樂。國外網站「yourtango」就整理了 5 點自戀者的特質，讓你來鑑定一下身邊的桃花吧！

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1. 容易對你感到厭煩

曾經那個人說你聰明、有吸引力且有趣，但在感情穩定到了一個階段後，你過去的好，就都變成缺點了。聰明其實是狡詐，吸引力招來了其他異性的眼光，造成他的不安全感；以前說過有趣的笑話，現在在他耳裡聽來都覺得低俗難耐。

2. 嫉妒你的成功

過去他曾經為你的成功感到喜悅，但現在他卻把你的成功當成對自己的威脅，在你獲得他人讚美和稱許之時，他卻潑了冷水說，這其實也沒什麼大不了的，別太驕傲了。他總是不希望自己被你給「比下去」。

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3. 人前人後不一樣

當和你一同和家人或是朋友見面時，他會表現得十分熱絡，企圖讓外人覺得你能和他在一起真的是前世修來的福。但外人離去只剩下你和他兩人時，就完全變了個樣，開始挑毛病、冷漠、臉上的笑容不再。

4. 不再重視你的意見

過去，你的讚美和意見都能被他重視，但現在對他來說已經不重要了。他只在乎那些他欣賞且在意的人的看法，而不是和他一起柴米油鹽醬醋茶，平凡的你。當關係缺乏熱絡與新鮮感時他便會厭煩，露出他自我中心的本性。

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5. 他覺得自己才是應該被安慰的那一個

在你脆弱時，他非但不會給你鼓勵，反而會認為你是在自怨自艾。你在他身上得不到任何同情與鼓勵。

自戀者心中最大的恐懼就是發覺自己不再是你眼中那個最重要、最特別的；當他發現你對他的粗心大意後，他會先下手為強去尋求其他關切的眼光，這也就代表你將在這段感情中受到傷害。所以，如果你已經發現你的另一半是個無可救藥的自戀者的話，選擇放手，離開他可能才是讓你過得更快樂的選項。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】