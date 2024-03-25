2000位男性票選最喜歡5種女生髮型　雙馬尾+露鎖骨極吸引異性

為了迎接新的一年，你和好姊妹約去髮廊想要換造型，坐了很久燙了一個造型波浪，閨密們和你都覺得很漂亮，沒想到回家男友看見後，卻問你「為什麼要Cosplay馬爾濟斯？」女生認為好看的髮型，男生未必覺得好看；妳覺得又土又醜的髮型，男生卻說超級好看？YouTuber「77老大」就蒐集2000位男性的回答，選出了各5個男生最迷戀與最討厭的女生髮型，連女生自己都不知道，一起來看看！



【圖輯】男生最迷戀的5個女生髮型是…？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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男生最喜愛的髮型TOP5 雙馬尾

男性網友的理由為，雙馬尾的女生，絕對是全身「香噴噴」，以及「可愛到爆」與「雙馬尾才叫青春」等。77老大表示，女性綁雙馬尾，露出脖子或鎖骨，對男生是一個莫大的吸引力。

男生最喜愛的髮型TOP4 公主頭

男性網友的理由是，公主頭的女生，感覺氣質很好、家世很好，「入贅進去可以吃一輩子。」而77老大也認為，公主頭的確是有點優雅與有氣質，且留公主頭的女性看起來不會講髒話。不過，77老大說，留公主頭看起來較難親近，「應該有些男生會不敢跟這種人講話，感覺聊天上都只能僅在表面。」

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男生最喜愛的髮型TOP3 波浪大旁分

有男性網友說，留波浪大旁分的女生，讓人覺得「已戀愛」，並稱「我的智賢（全智賢，韓國女演員、模特兒）就是留這種髮型。」

77老大認為，波浪大旁分屬較為性感的髮型，微微挑逗的感覺。重點在於「稍微微捲」，然後露出額頭，有小成熟之感，若能加上紅唇，男生就沒有任何的抵抗力。不過，台灣氣候潮濕，波浪大旁分整理起來較為麻煩。

男生最喜愛的髮型TOP2 黑長直髮

基本上萬年不敗，有男性網友認為太有氣質，「看見黑長直髮的女生，看到這個背殺，我就被殺了。」不過，也有人持反對意見表示，此髮型自己無法接受，誇張表示「我永遠都分不出來唐綺陽、張惠妹跟亂彈阿翔差在哪裡。」77老大則說，黑長直髮的髮型，有種神秘感並充滿幻想、有氣質的感覺，且不知為何，大多數男性一定覺得這種髮型很香，「無論是在電視、電影還是漫畫，對男生都是充滿吸引力的。」此外，長直髮的保養要做好，不要太毛太躁，也不能太厚重，照顧起來同樣偏難。

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男生最喜愛的髮型TOP1 高馬尾

有男性網友說，「看見女生的馬尾在晃，自己就跟被吹魔笛的老鼠一樣一直跟著」。男性基本上非常喜歡高馬尾的女性。此外，77老大表示，大多數男性也喜歡女性綁馬尾的姿態，像是咬髮圈、把頭髮往上抓、露出後頸和脖子的瞬間等，「絕對是讓男生的好感度爆炸。」

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是黑長直髮！男生最喜歡的5大女生髮型公開，第三名讓男生沒有任何抵抗力】