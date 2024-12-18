BVLGARI酒店沉浸式退房！女住客連呢樣電器都拎走：不是免費嗎?

不少人去旅行住酒店時都會帶走一些酒店備品，例如盥洗用品和拖鞋等等，大概都能掌握哪些可以拎走哪些不能。不過日前有網民就分享到有酒店女住客除了清空迷你吧之外，竟然還帶走酒店的Dyson風筒，更反問「不是免費的嗎?」



（《假面酒店》劇照）

日前Facebook專頁「國際航空旅遊顧問 法比安」上傳貼文，表示「住飯店請不要把Dyson跟咖啡機帶回家」，分享網上一宗荒謬的事件。當中附上入住頂級５星酒店BVLGARI寶格麗酒店的女住客和仲介負責人之間的一系列聊天截圖。對話中負責人先是指「酒店説房間消費比較多」，問女住客是否使用了Minibar。女住客表示自己以為所有飲品免費，於是全部都帶走了。裏面包含兩支價值過千人民幣的酒。

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之後被問到「還帶走了甚麼」，女住客雖然回答「也沒甚麼了」，但對話截圖就揭曉，女住客不但將酒店的Dyson風筒帶走，還把咖啡機也打包帶走，再拿去送了給朋友。為自己辯解指「我以為寶格麗這麼貴房間裏東西都是送的」，實在令人十分無語。

（網上圖片）

這位女住客亦帶走了不少其他酒店備品，例如盥洗用品、拖鞋和茶包咖啡沖泡等等，戰績可以鋪滿大半張床。有網民就調笑指其他人都是去住酒店，而這位女住客是去「入貨」。也有網民認為入住BVLGARI寶格麗酒店最少也需要約9千港元一晚，若學這位住客帶走各種酒店備品，也算是「值回票價」。有網民分享個人經歷時指，在自己任職的酒店曾有住客將浴室的花灑頭拆下來帶走，還自備了另外一個花灑頭裝回原位，也有偷走毛巾、電視等等的住客，令人十分無奈。

有網民指出女住客知道一系列物品並非免費時，沒有不滿、爽快地表示賠錢「也算好客人」。事實上小紅書上也有大量網紅教路如何在奢華酒店Bvlgari 沉浸式退房，有網民狠批即使自己可能被受罰款也一字不提，才會令這些事件頻生。不過能將Minibar、Dyson風筒和咖啡機全部打包帶走，她的行李箱到底是有多大啊......