港男大呻更改密碼要求越黎越複雜！網民教4招實用易記密碼組合

相信大家都一定經歷過忘記密碼的時候，隨着現今駭客技術日新月異，網絡上對於設定密碼的要求亦越來越高！有網民在連登討論區發帖，指到底改什麼密碼才容易記而又可以應付到定期更換密碼的煩惱。



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定期更換密碼的確為大家帶來不少煩惱，帖主大呻以前密碼只需用「123456」，慢慢密碼要求需要8個位數字以上就改成「12345678」。直到後期又需要英文字母加數字，就將密碼改成「password123」，而現時又要求要有大細楷及特殊符號，就改成「Password123*#@$_&」。

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最令帖主感到苦惱的是現時還要定期換一次密碼，而要求更大大提高！「不可以與上次密碼相似接近」、「不可以連續使用順序英文字母或數字」、「需要有多於一個特殊符號」等要求令帖主不禁大嘆「我只係想做人同密碼一樣可以簡簡單單可以用123456啫」！

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網民認為現時更改密碼的要求反而更加不安全，因為密碼要求太複雜亦要定期更改，令到用家記不到密碼之餘，反而變成要手寫抄低密碼，變相增加危機。網民紛紛表示同意並分享自己改密碼的心得，指由於公司電腦需要隔幾個月便改一次密碼，密碼的格式已變為「密碼+年份+第幾次改密碼」。以下亦會分享其他網民的改密碼組合，假設英文名叫Tom：

1. 更改數字編號

首先將名字加數字，加上符號後再只需加上數字編號，每次更改時只需改由編號01改到02，如此類推。

密碼示範： Tom1234-01

2. 按照鍵盤符號順序

網民指公司的Microsoft每逢單數月份要改密碼，只需將月份的數字對照鍵盤上的符號位置或根據鍵盤符號的順序。

密碼示範：

1月 - Tom2022!

3月 - Tom2022#

5月 - Tom2022%

3. 密碼尾端加上季度

由於一年有4個季度，而普遍密碼每3個月就需要更改一次，可以於密碼後加上季度數字令自己更易記。

密碼示範：Tom2022q4

4. 以年份作結

密碼先由名字再加@符號，然後以年份作結。這樣便可以有齊大細階、符號、數字，如定期更改，網民指如果年份由1990至1999已經可以有10個組合。

密碼示範：Tom@1991