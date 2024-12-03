等我教精你！老海鮮給年輕人的15個人生忠告　窮L最緊要讀呢科

人到中年，回首昔日年輕時總有不少遺憾，例如錯過了一個很好的女生、讀大學選科時讀了乞食科、沒有好好計劃將來、沒有趁年輕背包去一躺長旅行等。近日有自稱年過三十的網民，在討論區上發帖忠告年輕人，應該要趁後生時要做的事，惹來不少Old Seafood感性留言，希望一眾後生仔好好珍惜光陰，不要再走冤枉路。



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有網民近日在連登討論區以「已經年過三十邁入中年嘅你 有冇啲咩忠告想對啲後生仔講」為題發帖文，指自己這一生人也沒有甚麼建樹，希望可以「留下少少溫暖俾呢個世界」，表示若在年輕時看到年長的人的忠告，或許現況會改善不少。帖文一出即引來連登仔激烈的「愛的留言」，各人紛紛向年輕人提出肺腑之言，《開罐》整合了留言，挑選了15個忠告，希望各位後生仔好好「袋住」。

👇👇👇Old Seafood對00後的15個忠告👇👇👇

+ 11

忠告【1】讀專科。讀專科。讀專科（半肥瘦企鵝）

忠告【2】窮L如果有得揀麻煩揀入專科，唔好理咩八唔八大，甚至大唔大學，為興趣而讀書係一件好浪漫嘅事，但只係冇back up嘅浪漫。（FlyOn）

忠告【3】讀書真係唔係你嘅全部，唔使睇得太重要，但係並唔係代表一啲書都唔使讀。讀書好似係一張入場券咁，讀得好嘅話，你就容易啲入去啲高級場所，同埋識人真係好過識字。（以揉制肛）

《奇怪的搭檔》劇照

忠告【4】唔使介意身邊有幾多朋友，朋友只要有一兩個真心就夠，到頭來你會發現，識得越少人你嘅煩惱就會越少。對於啲令到你唔開心嘅朋友，直接割蓆係最好嘅解決方法，唔需要一味咁樣阿諛奉承。（以揉制肛）

忠告【5】留意下自己身邊，除咗家人以外，社會地位最高同時又肯幫你嘅人，好好珍惜呢段關係。識人係好過識字，但係要識啲肯幫你嘅人。（李尋歡）

忠告【6】拍緊拖嘅就等於現實中嘅interview，一日未結婚就等於未派offer，你仲有得揀。娶老婆最緊要揀個鍾意你又關心你嘅人，如果唔係結咗婚一定後悔（大鵬哥）

《第三種魅力》劇照

忠告【7】拍拖又好，結婚又好，唔好將另一半當成你個世界，呢刻幾幸福都好，有一日有問題發生，你先知有幾痛苦 （知錯啦）

忠告【8】唔好因為工作俾咁大壓力自己，就算你做到死咗 ，公司都好快搵到人取代你。（係X咁痴人）

忠告【9】錢唔係慳出嚟，唔好對自己太孤寒，有啲咩覺得開心有意義嘅就即管洗落去，可以令到自己開心其實係一件好寶貴嘅事，要好好珍惜，你而家呢一種對於新事物嘅興奮。你將會非常之懷念呢一種感覺。（ 以揉制肛）

《金手指》劇照

忠告【10】儘早學習投資，打工只可製造積蓄，投資先係財富。( OneManBank）

忠告【11】每日做運動，十一點就好瞓覺，唔好打J。食健康啲，我是認真的，如果唔係，四五十歲你一定後悔。( 卜火丨釒丿釒㐅乂）

忠告【12】物以類聚，人以群分，有得揀，盡量畀心機，揀好嘅學校、揀好嘅公司、識好嘅圈子，當中產生嘅善性 / 惡性循環，會好似複利效應咁，導致未來成就差天共地。(窮三代IT狗）

《閨蜜》劇照

忠告【13】呢個世界咩都會變，任何人事物都可以變，當你以為一樣嘢，包括感情、健康、現況，唔會變嗰陣，就係最恐怖嘅想法，亦好危險。(知錯啦）

忠告【14】重要同最重要雖然好難分，但都要盡量分清楚(深紫72）

忠告【15】學識認錯， 學識道歉， 面唔係所有。(我阿媽都叻過你啦）