清潔阿姐寸內地遊客「收入幾千嚟睇演唱會」自爆月賺X萬短片瘋傳

自疫情通關之後，不少內地遊客都會來港觀看演唱會，雖然來港住宿、交通花費昂貴，但為自己喜愛的偶像，大部份人都不惜豪擲千金，而近日就有位清潔工直問內地遊客「你一個月幾千蚊的收入都過嚟睇演唱會？」，引起極多網民留言討論。



微博截圖

近日有內地網民在微博以「香港掃地大媽句句戳心大陸遊客：你一個月幾千蚊收入，過來看什麼演唱會」為題，分享自己在香港遇到的清潔工，影片開初那位香港清潔工就直問「幾千塊一張票你們能買嗎」、「你們一個月收入是多少」，內地遊客回應「沒辦法他們喜歡」、「一個月幾千塊，多就不多」，其後那位清潔工作直接跟內地遊客分享，香港人即使有幾萬工資，也不會浪費金錢看演唱會，「都是你們大陸人來看」，更表示內地人看演唱會非常浪費金錢，「又要搭車，又要住宿」。

而內地遊客亦對清潔阿姨的工資感好奇，便也直問阿姨的人工是多少，而阿姨的回覆令人震驚「我差不多3萬了」，最後清潔阿姨也表示不懂這些東西，「他是願意千里迢迢來這裏花」、「都不知道你追求的是什麼」，形容花錢看演唱會是華而不實的東西。

影片得到極多網民留言討論及轉載，隨即轉載到社交平台連登討論區及X，網民對該位清潔阿姨的言論兩極化，部份網民認為清潔阿姨的人工不可能有3萬，也是在吹捧香港人的優越感「香港掃地的有個毛三萬」、「一個破掃地的居然秀優越感了，就問你一個月所謂的3萬為什麼還在掃地，說明香港的三萬的消費能力跟內地五六千差不多而已」。

亦有部份網民支持清潔阿姨的言論，認為阿姨是被掃地耽誤的哲學家，「怎麼這麼多人都覺得這位大姐在炫耀，我覺得只是想表達，按大陸的收入比例，花這個錢來看演唱會，是不太符合經濟效益」、「人人都在說大媽，人人都不如這個大媽」、「這位阿姨蠻親切的，真正看不起的話，根本不會跟你們說話」、「掃地婆狠狠給牛馬上了一課」、「天龍八部教識我一件事 千祈唔好睇少揸掃把的」，亦有人為清潔阿姨解釋工資3萬的原因「好多掃地係做兩更，返完早再返夜，每份最低工資皮幾嘢，兩份加埋咪有三皮囉」、「做兩更之餘，有啲做埋大家姐揾人開工抽埋水，有三皮真係唔奇，不過真係好辛苦由朝做到晚」。