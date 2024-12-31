日本人過新年9大習俗　睇《紅白》拜神社　一朝早要咁做才旺全年

不少港人會趁聖誕新年去日本，感受下當地人的節日氣氛。自從明治維新取消了舊曆，新曆的1月1日便成為了日本的新年，但是過節的文化還是沒有變，一家人要齊齊整整，坐在一起吃飯，應節的食物當然也不能少，還有邊吃飯邊看電視播著的《紅白歌合戰》，就是日本人最平凡卻最幸福的除夕夜。



在日本的12月31日，就好像我們的年三十一樣，充滿了濃濃的節日氣氛，而且店舖都會很早關門，因為大家都要過新年，家中也會忙著各種的準備。

日本人過新年1. 搶車票回家鄉過年

在日本，很多住在比較鄉下地區的人，都會去一些大城市工作，例如東京、大阪等，所以在每年的年尾，29至31日，便是日本鐵路最繁忙的日子，因為要運送全國的人民回家，JR的「指定席」票，即劃了位的，要一早便去搶，買不到的就只能買「自由席」，即沒有劃位，全憑本事和運氣，看看用不用在車上「罰企」……可能一「企」就是4、5個小時。

日本的長途列車票，有分「自由席」和「指定席」，指定席保證有位坐，但是在新年前會被一早搶光。（資料圖片）

日本人過新年2. 年糕製作

新年的指定食物──年糕，一般都會在新年前夕製作，但是一般的家庭，並不會有兩位「大隻佬」上演極速打年糕，而是在家中有一部年糕製機，只要把煮好的米飯放進去，便可以自動快速地攪拌好，然後再加上麵粉，掐出圓圓的一餅。

家庭年糕製作↓↓

日本人過新年3. 準備各種新年料理

在日本也同樣重視除夕的團年飯，但是各地的應節食物都有點不一樣。在記者的日本家裡，每年都會自己包腐皮壽司，然後買一些蝦、蟹箝，媽媽會準備每人一個茶碗蒸（燉蛋）再有的是一盒盒精美的意頭食物，擺滿了一枱，就可以準備開飯了。

日本人過新年4.看紅白歌合戰

雖說是看電視的人愈來愈少，《紅白歌合戰》近年的收視也不太好……但是在傳統的日本家庭中，吃團年飯的時候，還是會伴著《紅白》的聲音。其實比起其他電視節目，《紅白》的收視已經算是不俗。

日本人過新年5. 吃蕎麥麵

在大晦日這天，要吃「年越し蕎麦」，又是一種意頭食物，相傳在江戶時代中期，便開始有了這個習俗，有些人說吃了會有好運氣、有些說是因為易斷，所以可以切斷不好的事情，反正不管是什麼，總之吃了就是好意頭，就吃吧！

（資料圖片）

日本人過新年6. 門松和注連裝飾

「門松」和「注連裝飾」（注連飾り）是日本新年常見的裝飾，為歡迎歲神來家中淨化屋門，日本人的家門口放松樹或竹樹。而且門口掛「注連裝飾」可防邪靈進入家中，消除雜質，祈求身體健康、家庭平安。

日本人過新年7.聽除夕夜鐘聲、去神社參拜

日本的除夕鐘聲習俗「除夜之鐘」（除夜の鐘）是重要佛教活動，據說聆聽除夕鐘聲可以斬斷痛苦、獲得祝福。許多寺廟會在除夕夜約11點左右敲響鐘聲107次，踏入新年再敲響最後的第108次，時間和鐘響次數因寺廟而異。有些人會在鐘聲後立刻到寺廟或神社進行參拜，這個活動稱為「新年參拜」（初詣），通常在新年頭3天內進行可以辟邪並祈福。

資料圖片

日本人過新年８.睇日出

日本人相信「年神」會在第一個日出時出現，祭拜第一個日出可以祈求來年五穀豐收、幸福安康。日本人會去風景好的地方看第一縷日光變成日本過年習俗。

日本人過新年9. 向小朋友發壓歲錢

在日本也有過年給小孩子發壓歲錢「お年玉」（OTOSHIDAMA）的傳統習俗，通常將現金裝在小小的白色「紅包袋」（ポチ袋）內，並在新年的1月之間贈與小朋友以表祝福。