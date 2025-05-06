魷魚遊戲3｜正式公開上線日期+預告！網上瘋傳劇情+角色結局惹議

《魷魚遊戲２》雖然被不少人狠批劇情不及第一季，但討論度依然十足。第二季故事留下眾多伏線，而Netflix更官宣《魷魚遊戲 3》在6 月 27 日上線，又透露最新劇情,早前網上更流傳《魷魚遊戲 3》的劇情及各角色最後命運，內容更被轉載至連登！



《魷魚遊戲3》劇照

Netflix正式官宣第三季《魷魚遊戲3》最終季於6/27上線，在今(6)日公開全新海報、劇照、前導預告等內容。在全新預告中，粉紅兵抬進來一個棺材，裡面躺的是李政宰！玩家們上台抽出紅色或藍色的球，並分為兩個隊伍：李政宰、盧載沅、姜愛心、曹柔理、李大衛、任時完等玩家為紅色隊伍，朴成焄、梁東根、蔡國熙等玩家則是藍色隊伍，看來又有另一場新廝殺遊戲！

此外，在預告中而除了玩家們，警察「黃俊昊」也拿著槍潛近遊戲會場，還有第一季戴著面具觀賞遊戲的神秘人物們再度現身！而最後一幕則是曹柔理飾演的「金純熙」流淚，緊接著預告最後聽見了嬰兒的哭聲，是否代表BＢ已出世?

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其實魷魚遊戲3播出日期早已在網上流傳，更有長篇文字版結局劇情在網上被洗版，內容廣傳至連登討論區，詳細介紹每位角色在第3季最後7集的下場，網民普遍認為以下文字版劇透可信度十足，Netflix 官方亦未有否認。大家又是否相信?

網上流傳第三季各角色結局如下:

1.成奇勳（李政宰)結局

主角成奇勳去到最後再次闖入貴賓室，試圖殺死貴賓以終結遊戲。但事實上，貴賓只有一個人，那就是來自美國的遊戲組織者，也是全球遊戲負責人。在對話後，男主意識到遊戲背後涉及勢力太深，根本不是他能夠對抗的。

由於由李炳憲飾演的001多次違規並導致遊戲過程中出現重大失誤，美國的遊戲組織者判定韓國遊戲失敗。在男主殺到貴賓室後，以其在美國的前妻和女兒的性命做賭注，讓男主親手殺死剩餘遊戲玩家，最終擊破了男主的內心。 結局最後一幕停留在一個黑衣人背影，他正在和韓國一位警司通話，然後他單手取下黑色面具，背影逐漸拉遠。（沒有正面特寫，是開放性結局） ，未知是否暗示成奇勳變成黑面具。

2. 001號( 李炳憲) 結局

因為遊戲過程中對孕婦徇私，以及隱瞞弟弟闖入的事實等多項違規操作，全球遊戲負責人到來後， 李炳憲被迫和殺入指揮室的弟弟進行了一場對賭遊戲。最後故意輸給弟弟被弟弟親手殺死。

3. 222號孕婦結局

請求中斷她的遊戲進行生產。001想到自己一屍兩命的妻子，一度有些猶豫，但最終在主辦方的要求下拒絕了孕婦的要求。孕婦瀕死之際請求婆婆剖腹取子，婆婆用偽裝成發簪的刀取出孩子後母死子活。

在最後人數判定環節，男主角成奇勳以孩子也算遊戲玩家為由挑戰遊戲規則，001想到自己去世的孩子徇私舞弊，同意了成奇勳的說法，孩子最終被組織帶走離開遊戲。

4. 11號女士兵姜霞結局

故意打傷246號畫家讓他被賣器官二人組帶走。其後她潛入手術室殺死二人組，並讓醫生救了畫家，再通過潛水路線試圖帶走畫家，被部隊長堵住。在千鈞一發之際，警察弟弟帶人出現幹掉了部隊長，後和警察弟弟交易，她負責帶路，警察弟弟把畫家送走。她帶警察弟弟打入指揮室後落入陷阱被俘。之後再次遇到了逃海失敗被抓獲的畫家，全球遊戲負責人很欣賞姜霞，認為她能恪守原則，所以為她和畫家安排了一場拯救孩子的遊戲。

遊戲過後，姜霞對畫家徹底失望，也讓她徹底絕望，最後舉槍殺了畫家。全球遊戲負責人告訴她北面的孤兒都會被送入魷魚組織的訓練營，訓練成方塊臉少年兵，包含她逃亡時走丟的孩子。姜霞結局是成了新部隊長，因為全球遊戲組織者很欣賞她對理念的堅持。

5. 246號畫家（李陣郁）結局

李陣郁在劇中飾演廿四孝爸爸「京錫」，在第2季結局中槍後被女士兵姜霞救出，在海上駕船逃離和求援時被新出現的全球遊戲負責人攔截，船上其它武裝成員被擊斃，畫家因負傷被擒。

負責人為他和姜霞也安排了一場遊戲定生死，原來畫家的女兒已經生命垂危，姜霞失散多年一直尋找的孩子也被組織早前年尋得並培養，雙方可以選擇放棄自己的生命而換得他們孩子生存的機會，姜霞選擇了自己死，而畫家選擇了自己生。最終卻發現結果是反的，只有選擇自己死的人才能全部可生存下來，畫家的女兒最終停止搶救死去了，畫家最終也被姜霞開槍殺死。

6. 120號變性女賢珠（朴成焄） 結局

協助男主殺入貴賓室和全球遊戲負責人對峙，藏匿槍支進入捉迷藏遊戲，後被發現被藏在暗處的姜霞一槍爆頭。有網民指若真實就死得太

7. 警察弟弟結局

哥哥死後，弟弟去往貴賓室與男主角匯合，他原本計劃與男主聯手最後一搏為哥哥報仇，但他最後目睹了男主角的「選擇」，劇中沒有交代他的結局。

8. 333貨幣男結局

為救孕婦被124嗑藥男害死

9. 388大虎結局

為了彌補第2季最後怕死的失誤，最後為了掩護眾人而死去，死前變得勇敢了。

10. 母子組合結局

兒子最終把生還的機會強制讓給母親。母親在兒子死後選擇用發簪自殺。

11. 125怕死男敏修結局

與嗑藥男同歸於盡，算是為世美姐報仇了

12. 100號老頭結局

一直鼓勵大家投票繼續遊戲，最終自己賺夠了想退出遊戲卻退不出來了。

13. 神婆結局

先是害死了自己的一個信徒女，然後死於自己的另一個信徒的叛變。